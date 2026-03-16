Dibuixant l'espai de Pepe Azorín

Ese magnífico nombre lleva la mano de la Universidad de Alicante. Inconfundible seña de identidad del campus universitario, diseñada y realizada por el artista Pepe Azorín, amigo íntimo de mi familia y fallecido el pasado domingo.

Azorín dibujaba el espacio donde se encontraba. Pero no solo a través de sus raíces, de sus palomas o, por encima de todo, de las manos —que eran su especialidad—, sino porque su presencia arrolladora y generosa hacía que siempre te llevaras un pedacito de su arte contigo.

Hoy recuerdo especialmente el día en que Rosa y él vinieron, cuando yo apenas era una niña, a traerme un cuadro de dos palomas unidas, comiendo. Había descubierto que uno de mis lugares favoritos de la infancia, la antigua cárcel —donde falleció Miguel Hernández y que después se convertiría en los juzgados de Benalúa—, era un lugar lleno de memoria y también de arte. Allí había pinturas suyas y de otras personas tan queridas como Javier Lorenzo. La suya era una paloma y descubrirlo me fascinó. Me encantó tanto que decidió regalarme una de ellas, pintada por él mismo.

Así era él, como sus dibujos: generosidad y bonhomía a manos llenas.

Su pintura y su escultura seguirán dibuixant l’espai allá por donde vayamos. Su legado artístico nos acompaña; su sabiduría quedará en sus alumnos y en quienes tuvimos la suerte de tenerlo cerca. Pero, sobre todo, permanecerá entre su familia y sus amigos, que echaremos de menos esas llamadas repentinas solo para saludar y ponernos al día.

Un abrazo a Damià, a Lorena y a Rosa —sus hijos y su mujer—, sus verdaderos pilares, quienes sostendrán, estoy segura, todos los homenajes que a la persona de José Díaz, el artista que fue Pepe Azorín, le llegarán de manera más que merecida. Sobre todo por su generosidad, que bien podría quedar como un sello de la cultura en nuestra provincia.

Gracias, Pepe. Te echaremos de menos, pero siempre estarás presente, dibuixant l’espai allá donde vayamos.

Porque te echaremos de menos, querido Pepe.