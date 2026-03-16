El mes de marzo

Hay un refrán que dice «marzo marzuelo, un día malo y otro peor», porque –como en este mes comienza la primavera– el tiempo se caracteriza por su variabilidad, tanto en las temperaturas como en las precipitaciones. Su nombre deriva del latín Martius, que a su vez se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Marzo era el primer mes del primigenio calendario romano, aunque tras la adición de enero y febrero pasó a ser el tercer mes. En el vigente calendario gregoriano marzo es también el tercer mes del año y tiene 31 días.

Para la iglesia católica, este mes está dedicado a san José de Nazaret, cuya festividad se celebra en este mes, como se verá. Durante marzo, alrededor de los días 20 o 21, ocurre uno de los dos equinoccios del año, el equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional y el equinoccio de otoño para el hemisferio meridional. Los signos zodiacales son Piscis hasta aproximadamente el 20 de marzo y Aries desde el 21 de marzo en adelante. También en marzo hay mucho que celebrar y en cada uno de sus días, a veces, las conmemoraciones son múltiples. Cito algunas:

8 de marzo –Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre-.

13 de marzo –Día Mundial del Sueño, una celebración anual en la cual se tratan temas relacionados con el sueño, un elemento esencial para la vida humana. De acuerdo con los últimos estudios realizados sobre el sueño, se llegó a la conclusión de que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente si dedicáramos el tiempo suficiente a tener un sueño de calidad. Sin embargo, en el mundo agitado de hoy, la mayoría de las personas no logramos descansar la cantidad de horas que se requieren para tener un sueño reparador. Se estima que una persona adulta precisa entre 7 y 8 horas de sueño, para restaurar las funciones del organismo. La falta de sueño trae como consecuencia daños irreparables a la salud y la calidad de vida, afectando a un alto porcentaje de la población a nivel mundial.

14 de marzo ,Día Internacional de las Matemáticas, que se celebra para reconocer la importancia global de las matemáticas en la ciencia, la educación y la vida cotidiana, así como en el desarrollo tecnológico, la resolución de problemas habituales y desafíos emergentes como el cambio climático, la sostenibilidad y la digitalización. Las matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir todo el conocimiento adquirido a las generaciones futuras, resultando imprescindible para la ciudadanía del siglo XXI la utilización de conocimientos y destrezas matemáticas como el razonamiento, la modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas. Conviene destacar el carácter instrumental de las matemáticas como herramienta fundamental para áreas de aprendizaje científico, social, tecnológico, humanístico y artístico.

Las matemáticas no son una colección de saberes separados e inconexos, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento, un conjunto de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos que están diseñados para constituir un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas o complejas, individuales o colectivas, dentro del propio cuerpo de las matemáticas.

19 de marzo, Día del Padre, uno de los días más celebrados en todo el mundo, independientemente de países y culturas. Es un día muy especial para homenajear a nuestros padres, decirles cuánto los queremos y lo importantes que son. El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en los países de tradición católica europea por coincidir con el Día de san José, pero varios países europeos, como Francia o Reino Unido y la mayoría de los países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, festejando el Día del Padre el tercer domingo de junio.

La concejala Caridad Martínez explicaba que la campaña del Día del Padre en Elche trata de incentivar el comercio y la restauración / V. L. Deltell

Cualquier acto con el que le demostremos a nuestro padre que nos acordamos de él y que lo apreciamos será más que suficiente para hacerle feliz. Si estamos lejos, una llamada, y si vivimos en la misma ciudad o a poca distancia, quizás le podamos hacer una visita, invitarlo a comer o hacer alguna actividad que nos guste a todos. El 19 de marzo es también el día grande de las Fallas de Valencia, unas fiestas en honor a san José, que van del 1 al 19 de marzo, y se ha convertido en un atractivo turístico muy importante, ya que además de estar catalogadas como fiesta de Interés Turístico Internacional, en noviembre de 2016 la UNESCO las inscribió en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por último, decir que a san José –modelo de esposo y padre bueno– le fue confiada la custodia de Cristo y por eso la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sigue recurriendo a él en busca de amparo y de cuidado, teniéndolo como patrón. San José es también el protector de los trabajadores y de los obreros.

20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, una efeméride proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012 para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Representa un toque de atención a todos los líderes mundiales para que la sociedad actual alcance un mejor nivel de vida, donde la igualdad, el bienestar y la felicidad se convierta en una realidad posible de vivirla en la cotidianidad. El mundo reclama de un cambio total de conciencia de todos sus habitantes para recorrer el largo camino que conduce a vivir en un mundo pleno de felicidad y que ese sea el legado que se le pueda dejar a las futuras generaciones.

21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual. Se pretende reivindicar sus aportaciones a la sociedad, sus derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal. El Síndrome de Down no es una enfermedad, como la mayoría de las personas creen. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual. Pero su valor y contribución para la humanidad no debe ser inferior, ya que con trabajo, atención y ayuda estas personas pueden ser incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples actividades.

22 de marzo, Día Mundial del Agua. Su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos de agua en el planeta, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra y un derecho humano básico. Hay una crisis mundial del agua y es una problemática que afrontan sobre todo los más pobres, lo que se traduce en más de 2.000 millones de personas que no reciben el agua de calidad en sus hogares. La gestión y el uso del agua influyen directamente en la salud pública, la alimentación, la energía y la productividad económica.

Más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, por esta razón mueren millones de hombres, mujeres y niños cada año. Para los refugiados, personas sin hogar y todos los que viven en pobreza extrema no hay ninguna posibilidad de gozar de este recurso, tan vital para la vida. Por nuestro bien y el del planeta, los países tienen que cooperar para proteger y conservar el tesoro más preciado de la Tierra: el agua.

23 de marzo, Día Meteorológico Mundial. La meteorología es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra como el clima, los vientos, la lluvia, entre otros. El cambio climático hace que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más extremos. Estamos más expuestos que nunca a desastres, también debido al crecimiento demográfico, la degradación del medio ambiente y la urbanización descontrolada de muchos lugares del mundo.

En las últimas décadas ha ocurrido un incremento de huracanes, tormentas eléctricas, sequías, incendios forestales, inundaciones, entre otros. Hay crear conciencia del papel que tiene el cuidado y preservación del clima y del medio ambiente, para la preservación de la vida en la Tierra. Es vital desarrollar sistemas de alerta temprana, para estar preparados y ser capaces de actuar en el momento oportuno.

Imagen aérea de la balsa de laminación de Doña Inés colmatada en Torrevieja. La instalación tiene 14.000 metros cúbicos de capacidad y se ha desbordado tras la tormenta de 40 litros por metro cuadrado / https://www.informacion.es/vega-baja/2026/03/10/embalses-2026-trasvase-tajo-segura-entrepenas-buendia-1-650-hectometros-record-historico-regantes-trasvase-127786232.html

26 de marzo, Día Mundial del Clima, que es el conjunto de condiciones meteorológicas y atmosféricas de una zona geográfica, durante un periodo de tiempo prolongado: viento, precipitaciones, humedad, presión atmosférica y temperatura. En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como del crecimiento poblacional, generando consecuencias como el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales y afectación de la capa de ozono, incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la Tierra. Este Día se celebra para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre.

27 de marzo, Día Mundial del Teatro, su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial, porque es una de las artes escénicas más importantes, que conjuga una gran variedad de elementos, que al unirlos dan como resultado un maravilloso espectáculo que tiene la particularidad de despertar verdaderas pasiones, sentimientos y emociones una vez que comienza la obra.

Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, en 1962, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro y desde entonces los más importantes autores, actores y directores han dirigido a todo el mundo su mensaje sobre este arte.

28 de marzo, La Hora del Planeta, es un movimiento mundial que, desde el 31 de marzo de 2007, hace un llamamiento para cuidar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes, promoviendo acciones directas para contrarrestar el impacto del cambio climático, así como la adopción de estilos de vida sostenible que tengan en cuenta la conservación de los bosques, los mares y los recursos naturales. El simple hecho de apagar las luces durante una hora no evitará ninguna consecuencia climática, pero si busca crear conciencia en las personas para que sus actos sean más responsables con el medio ambiente.

29/31 de marzo. Entre estos días, el último fin de semana del mes tiene lugar en Europa el cambio de hora de verano. Porque en marzo se pasa al horario de verano y en octubre al horario de invierno. El objetivo principal no es otro que aprovechar las horas de luz para contribuir con el ahorro energético. Desde 1981, la norma pasó a ser obligatoria para los territorios que conforman la eurozona.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta práctica que ha generado un inmenso debate. La Sociedad Española del Sueño, ha advertido en numerosas ocasiones de los efectos negativos del cambio de hora sobre las personas. Hay algunas que experimentan irritabilidad, falta de concentración, depresión, ansiedad, bajo rendimiento laboral e insomnio tras la modificación.

En septiembre de 2018, la Comisión Europea expresó su preocupación y planteó la posibilidad de poner fin a esto. La fecha inicial propuesta fue 2019. Después se pospuso a 2021, aunque no llegó a hacerse efectiva debido al desacuerdo entre los estados miembros. Por ello, España planteó a la Unión Europea acabar con el cambio de hora, que ya no tiene sentido, pues apenas ayuda a ahorrar energía, además del impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Pero, una vez más, en la Unión Europea no se han puesto de acuerdo, al considerar que no es una prioridad.

Por lo tanto, todavía no hay un día oficial para el cambio de hora, evidenciando el desprecio de la Unión Europea por sus ciudadanos. A pesar de ello, en España se ha establecido por Real Decreto que el último cambio de hora será el 25 de octubre de 2026. ¿Podrá ser posible?