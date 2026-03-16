El momento en que se coloca el remate de la falla municipal de la plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha convertido de un tiempo a esta parte en un ritual que siguen miles de personas, a las que hay que añadir a todos los que lo hacen a través de la televisión. Este año la falla municipal presenta la imagen icónica de Charles Chaplin. Pues bien, en vísperas de la planta oficial, autoridades, falleros y público en general se congregaron en torno al monumento con las vistas puestas en su parte superior.

Los imponentes 27 metros de Esperanza fueron coronados por un espectáculo con la luz de Pirotecnia Alpujarreña y lleno de emoción, que quería transmitir un mensaje de paz y libertad. El remate de la falla municipal, un diseño de José Santaulalia y materializado por su hermano Alejandro y por Vicente Llácer, sirvió como pistoletazo de salida a las fiestas oficiales de la ciudad, con permiso de la Crida.

Lo mismito que ocurre en Alicante, donde la colocación del remate de la Hoguera Oficial se ha venido produciendo durante los últimos años entre una soberana indiferencia. Ni siquiera con nocturnidad y alevosía. Algo peor. En esas horas en las que cae un sol de justicia y no hay ni alma en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento. Afortunadamente, y como todo lo que sucede en Valencia tiene un eco retardado en Alicante, en los últimos años ya se va arropando mínimamente este momento especial de la plantà, que ni siquiera cuenta con un horario pautado.

Pero todo se andará. Llegará el día en que la coronación del remate de la Hoguera Oficial figure en el programa oficial, cuente con un espectáculo pirotécnico y acoja a miles de espectadores en la plaza. Tal vez en las hogueras del centenario.