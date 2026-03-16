Riegos El Progreso: ¿otro fiasco patrimonial en Elche?

La imagen que presentará el exterior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

El edificio Riegos El Progreso forma parte de la memoria hidráulica y agrícola de Elche, vinculada al sistema de riegos que durante generaciones ha sostenido el Palmeral y buena parte de la economía tradicional del Camp d’Elx. No se trata de una simple fachada: es un testimonio de una etapa importante en la evolución urbana y social de nuestra ciudad.

Por eso resulta difícil entender que se plantee desmontar su fachada para retranquearla y alinearla con la calle. Existen alternativas perfectamente viables y más respetuosas con su valor patrimonial.

Mantener la fachada en su posición original permitiría habilitar un paso peatonal interior mediante un pasadizo tipo arco, similar a los existentes entre Troneta y Plaza de Baix, el del Raval o el de la calle Abadía. Una solución que, además de resolver la conexión urbana, aportaría una imagen estética plenamente integrada en el casco histórico. Así lo han señalado, entre otros profesionales, la arquitecta Diana Forner y otros arquitectos que conocen bien el entorno.

Además, una vez eliminados los actuales soportes de seguridad y protección, no existe ningún problema real para el paso de vehículos, tal y como ocurre hoy mismo en la zona.

Tenemos ejemplos cercanos que demuestran que es posible intervenir con respeto: Camí del Pantà, la casa-huerto en Carrer Curtidors o distintos elementos que aún conservan huellas de la configuración histórica urbana de Elche.

Sin embargo, también tenemos precedentes menos afortunados, como el retranqueo de la fachada de la llamada casa neoárabe en esta misma calle.

Al igual que en su día se optó por la compra del inmueble, también se podría haber explorado una permuta por otras propiedades municipales o solares, buscando soluciones menos agresivas para un edificio que forma parte de la memoria urbana de Elche.