El manual de Sánchez resiste contra viento y marea

Pese al clima político adverso, el resultado del PSOE en las elecciones de Castilla y León no está mal. Ha vuelto a ganar el PP con Mañueco al frente, y el partido que lidera Pedro Sánchez resiste y sube tras los resbalones electorales en Extremadura y Aragón. Buen resultado teniendo en cuenta la tendencia de estos últimos meses y la irrespirable atmósfera generada por las dos derechas con la habitual cara dura, bulos, exabruptos, infantilismos y pinturas negras. De tal forma, el progresivo deterioro de los socialistas, que viene pretendiendo Feijóo y su familia política, queda contrarrestado en gran parte.

¿Qué generosidad habrán visto los castellanoleoneses para votar nuevamente a una derechona que solo sabe cercenar derechos en beneficio de una minoría privilegiada y en perjuicio de la mayoría social? Si les va bien no será por lo que hacen el PP y Vox en favor de la gente de a pie. Porque se oponen a todo lo que pueda favorecer a los trabajadores, las mujeres, los pensionistas, los servicios públicos y al estado de bienestar, en suma. Además, a la izquierda del PSOE desaparece la vida. Tales grupos quedan sin representación parlamentaria y, por tanto, no constituyen hoy alguna clase de alternativa para el cambio de ruta en esa comunidad. En el terreno nacional, la desunión tiene escaso recorrido. Pero tampoco la unión sería suficiente si los votos flojean.

El «No a la guerra» ha podido apoyar a la tropa del campeador Sánchez, que lleva un paquete de medidas anticrisis para mitigar las consecuencias económicas y sociales del impacto bélico contra Irán. El anunciado decreto ley compone un mensaje de cierta tranquilidad debido al control del precio de la energía y al rechazo a los despidos. Congelar arrendamientos, proteger a la ciudadanía frente a los desahucios o la exclusión de la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Bajarlo ensancha los márgenes empresariales del sector de la distribución y ya se ha visto que no bajaron los precios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, es partidaria de intervenir los precios de la cesta de la compra y de topar los beneficios de algunos. El ala socialista del Ejecutivo, no. ¿Se trataría de un ataque al libre mercado? Es decir, unos deben ganar siempre y otros siempre deben perder. Y los perdedores se fotografían con los castigadores subidos a sus espaldas. Ante la crisis energética, Europa declara la contención de la factura de los combustibles.

Ahondando más respecto al negro asunto bajo el patrocinio de Trump y Netanyahu, la plataforma Parar la Guerra, constituida en octubre de 2023 y con apoyos en 35 países, sigue al pie del cañón de la paz y exige el término de la destrucción en Oriente Medio y del genocidio en Gaza, del que casi nos hemos olvidado. El reconocimiento del pueblo palestino y defender el derecho internacional son imprescindibles. No todo vale, aunque el régimen iraní no sea de recibo en ningún caso. Pisotea las libertades, especialmente de las mujeres, criminaliza y no admite disidencias.

La movilización masiva de los ciudadanos y de todos los sectores sociales en España y fuera de aquí tiene que dar coletazos hasta el cese de los bombardeos de esos dos egocéntricos personajes que buscan satisfacer únicamente sus intereses políticos con la desestabilización y el asesinato de inocentes. Niños y mayores. Errores de cálculo, falta de planificación… No existe un objetivo altruista. Solo la pretensión de Trump de ensalzar su fanfarrona figura de líder con el ojo puesto en las elecciones de medio mandato previstas el próximo noviembre, o de asegurarse los recursos naturales iraníes. Petróleo, gas y uranio. No obstante, Netanyahu sí quiere tumbar la amenaza de los ayatolás, potenciar su tenebrosa imagen en la sociedad israelí, pensando en los comicios de octubre, y reforzar la hegemonía de Israel en la zona a cualquier precio.

Madrid. 16.03.2026. Pedro Sánchez, en Ejecutiva del PSOE, entre la presidenta del partido, Cristina Narbona, y la vicesecretaria general, María Jesús Montero. / José Luis Roca / EPC

El peligro para la paz en la región y para la paz mundial continua, y justo es reclamar a diario una salida democrática y justa para Oriente Medio. ¿Cuándo? Sea como fuere, reside la defensa de la paz por encima de ideologías y credos. Una cierta complicidad europea y el desmarque al mismo tiempo, junto a la repulsa del presidente del Gobierno español a propósito del trágico asunto, definen la situación y retratan a cada uno.

Donald Trump no quiere socios, sino simples vasallos que le pongan la alfombra en su camino al olimpo de los dioses de barro. Cambiar la relación comercial, mutuamente beneficiosa en Estados Unidos y nuestro país, según la advertencia que hizo el mandamás estadounidense, no es viable. La autonomía de las empresas privadas y formar parte de la Unión Europea, con determinados acuerdos bilaterales, lo impiden.

Si gobernasen Feijóo y Abascal habría una certeza y otras maravillas. Aumentarían el gasto en defensa hasta el 5 % del producto interior bruto, como acordó el resto de los países de la OTAN, lo cual implicaría utilizar la motosierra de los recortes, disfrazada de bondad y patriotismo, en menoscabo de la población. La excusa de la seguridad puede ser una oportunidad extraordinaria con este fin. De momento, el manual de Sánchez resiste y vuelve a funcionar mejor de lo que algunos querrían.