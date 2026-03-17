Si esta es "la millor terreta del món", ¿por qué se marchan sus jóvenes? / Áxel Álvarez

El otro día, tomando un café con un amigo alicantino, emprendedor, me estuvo contando que se marchaba de Alicante.

Detrás de su decisión no había impulsividad. Había desgaste. El desgaste de intentar sacar adelante un proyecto o encontrar oportunidades en un entorno donde muchas veces cuesta encontrar tu hueco. Donde las oportunidades de crecimiento, inversión o acompañamiento dentro del ecosistema no siempre aparecen cuando más se necesitan. Con el tiempo, esa sensación pesa. Y muchos jóvenes acaban llegando a la misma conclusión: «Quizá la única forma de crecer sea marcharse».

¿Cuántos jóvenes de nuestro entorno han tenido que marcharse para poder encontrar su oportunidad?

La provincia de Alicante tiene algo que la hace muy especial: su clima, gastronomía, conexión internacional a través del aeropuerto, uno de los puertos más activos y su Mediterráneo. A todo eso se suma algo más difícil de explicar: su gente. Esa forma cercana de vivir, de relacionarse y de construir comunidad. En definitiva: calidad de vida. No es casualidad que tantos alicantinos digan con orgullo aquello de «la millor terreta del món».

En esta provincia hay talento joven de sobra. Sale de nuestras universidades, de centros de formación, de proyectos emprendedores que nacen en distintos puntos del territorio y de jóvenes profesionales que quieren desarrollar aquí su carrera dentro de empresas. Sin embargo, una parte significativa termina creciendo profesionalmente en Madrid, Valencia o fuera de España.

Las razones son variadas. Por un lado, el modelo económico de la provincia sigue muy vinculado a sectores tradicionales como el turismo, la hostelería o la construcción, pilares fundamentales de nuestra economía actual. Al mismo tiempo, muchos jóvenes buscan desarrollar proyectos o carreras ligadas a ámbitos de alto valor añadido —tecnológicos, científicos o industriales— donde el ecosistema todavía tiene margen de crecimiento.

A esta realidad se suma otro factor que pesa cada vez más en las decisiones de una generación: la vivienda. Tanto el alquiler como la compra se han encarecido con fuerza en los últimos años en la provincia. Según datos del portal Idealista, el precio de la vivienda ha subido cerca de un 40 % en cinco años, y todo apunta a que seguirá tensionándose. Cuando acceder a una vivienda se vuelve tan difícil, echar raíces deja de ser algo sencillo.

En Alicante se habla de cómo atraer el talento, pero ¿y retenerlo? Quizá esa sea la conversación que deberíamos empezar a tener.

Contamos con las condiciones adecuadas para ser el líder nacional en retención de talento joven: un tejido empresarial provincial de referencia nacional e internacional, centros de formación de alto nivel y una calidad de vida difícil de igualar. El potencial existe. El talento también.

Pero cuando una tierra pierde su talento joven, no solo pierde profesionales: pierde una parte muy importante de su presente y de su futuro.

Y si la provincia de Alicante quiere seguir siendo, como decimos con tanto orgullo, la millor terreta del món, tendremos que conseguir, entre todos, que sus jóvenes también puedan construir aquí su vida.