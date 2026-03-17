Lo de Torrente presidente es serio y no se debe despachar con cuatro frases hechas y alguna boutade. Durante el fin de semana de su estreno ha recaudado siete millones de euros, lo que la coloca en el cuarto lugar en el ránking de películas españolas más taquilleras de la historia, solamente detrás de Lo imposible y las entregas tercera y cuarta de la misma saga.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que muchísimos de los espectadores que han visto y verán Torrente presidente no van habitualmente al cine, por lo que el denominado "efecto tractor" que supone este fenómeno para la industria cinematográfica nacional es relativo. Qué duda cabe que aporta unos datos contundentes, que cuantitativamente suma una taquilla inalcanzable. Baste decir que la anterior comedia estrenada en nuestras carteleras (el 20 de febrero) fue El fantasma de mi mujer, que se saldó con 42.000 euros de recaudación. Pero ello no significa que exista efecto arrastre.

El segundo factor a estudiar implica directamente a la televisión, por ser el medio que publicita el producto, logrando que la noticia de su estreno sea viral. Pero más importante que eso, porque su éxito se basa en la cantidad de apariciones y cameos de personajes relacionados con la pequeña pantalla.

Más todavía, la mejor secuencia de esta sexta entrega de Torrente, para quien suscribe, es la del debate televisivo y el eco que su protagonista recibe por parte de los programas más populares de nuestra televisión actual.

Después queda por dilucidar hasta qué punto la película puede incomodar a ciertos sectores de la extrema derecha, a los que ridiculiza. El rótulo inicial lo dice explícitamente. "Cualquier parecido con la realidad… sería una putada". El debate está servido.