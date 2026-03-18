Opinión | La curiosa impertinente
Con comillas o sin ellas
Emerald Fennell ha puesto unas comillas a Cumbres borrascosas con la pretensión de que el truquito le preste legitimidad para despedazarla y muchísima gente se ha sentido afrentada en su nostalgia juvenil por el sacrilegio perpetrado contra la novela de Emily Brontë. Y aunque es cierto que la belleza sobrenatural de Margot Robbie ennoblece cualquier bodrio, la cinta semeja en todo lo demás una porquería más allá de la ídem gastronómica mezclada con sadismo de una directora que parece bastante trastornada.
Aunque lo peor para mí fue que se atreviera a convertir al complejo, atroz, primitivo, salvaje y pese a todo ello víctima protagonista masculino en un perfecto panoli. ¡Aparta tus sucias manos de mi Heathcliff! entran ganas de decirle, apropiándome de la frase de no sé quién, con comillas o sin ellas. Pues se ha puesto muy de moda repetir las ocurrencias de otro sin citar la fuente, y como la memoria es flaca, parece muy ocurrente, sabio y original lo que está más descubierto que la penicilina.
Tal vez por ello les parece genial a sus seguidores que Abascal ande convertido en la Reina de Alicia en el País de las maravillas gritando -¡Que le corten la cabeza!- a todo el que en su partido se atreve a pensar por sí mismo, del mismo modo autocrático en que Chávez, sin saberlo, emulaba a la Reina de Corazones decretando arbitrariamente:
-¡Exprópiese!- entre los pelotas sonrientes que le rodeaban.
Eso mismo es lo que le parece a esta impertinente que hace Trump, cuya política se asemeja cada vez más a la carrera loca de una carta de la baraja exigiendo a sus súbditos: -¡Bombardéese, secuéstrese, ejecútese, invádase!
Creo que fue Cercas quien dijo a propósito de la prohibición del burka, que si Vox dice que la tierra es redonda, él está de acuerdo. Lo mismo pasa con el no a la guerra. No porque lo diga Sánchez es menos defendible. Lo malo es empecinarse en el eslogan, que tampoco inventó él y que al minuto siguiente contradice con hechos, para obtener rédito electoral. Al menos, que le ponga unas comillas.
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