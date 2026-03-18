De realidades y mentiras con el instituto Enric Valor de El Campello

Como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Campello, no puedo permitir que los partidos de la izquierda de este municipio sigan utilizando la educación pública para verter mentiras y confundir a las familias. Es hora de poner los puntos sobre las íes y explicar quién trabaja y quién basa su estrategia en hacer ruido en busca de un rédito político de forma infame y mezquina.

Es la primera vez que, aconsejado, me atrevo a dar forma a un artículo destinado a desmotar la gran mentira de la oposición.

¿Quién mantiene los institutos públicos en la Comunidad Valenciana?

Algunos partidos de izquierdas llevan días (semanas) engañando descaradamente a la ciudadanía al afirmar que ese trabajo es competencia del Ayuntamiento. Y mienten, redactan grandilocuentes artículos al respecto y hasta se graban vídeos frente al centro educativo responsabilizando al gobierno local de la situación de deterioro del instituto, pendiente desde hace años de muy necesarias obras de reforma y ampliación, que debían estar acabadas si no hubiéramos sido objeto de engaño por parte de la empresa que se contrató para ello.

La Ley es clara: el mantenimiento ordinario de los institutos de educación secundaria corresponde, con exclusividad, a la Conselleria de Educación.

Si, por ejemplo, el gimnasio tiene goteras, la dirección del centro debe solicitar a la Conselleria una ampliación adicional de su presupuesto anual de mantenimiento. Solicitud de la que no tenemos constancia y el Ayuntamiento no puede ni debe asumir competencias que no le son propias.

Es lamentable que quienes gobernaron la Generalitat Valenciana durante años y no hicieran nada, ahora pretendan dar "lecciones" de una ley que parecen desconocer o, lo que es peor, tergiversan para atacar políticamente al contrario. Difama, que algo queda, apunta el dicho popular.

Es momento de recordar una verdad incómoda para la izquierda: el Partido Popular ha sido el único capaz de sacar adelante obras del llamado "Plan Edificant" en nuestro municipio, que para conocimiento general consiste en utilizar fondos públicos autonómicos para las reformas, ampliaciones y modernización de instalaciones educativas. Colegios e institutos. Dinero que se pone en manos de los ayuntamientos, a los que corresponde redactar proyectos, licitarlos y recepcionar las obras si se ajustan a lo contratado una vez dadas por finalizadas.

Mientras el cuatripartito de izquierdas en el Ayuntamiento (PSOE, Compromís, Podemos y Esquerra Unida, que ciertamente abandonó la coalición de forma rápida) fue incapaz de poner un solo ladrillo, nosotros hemos desbloqueado proyectos enquistados.

¿Y qué hacen ellos ahora que están en la oposición?: criticar lentitud, trabas burocráticas, incumplimientos de empresas privadas y, en ocasiones con la inestimable colaboración de dirigentes de la AMPA, arremeter contra quienes consideran "enemigos".

Hablamos, en el caso del instituto Enric Valor de El Campello, de una inversión que asciende ya a casi 14 millones de euros. Una cifra importante que el equipo de gobierno del PP defiende y gestiona con rigor.

La oposición crítica desde el sofá, escribe con empeño y se graba vídeos. Mientras, nosotros hemos tenido que lidiar con la realidad jurídica de una obra compleja.

Estos son los hitos que demuestran nuestra prioridad absoluta por el centro:

Octubre de 2024: Resolvimos el contrato con la constructora VAINSA por seguridad jurídica.

Enero de 2025: Iniciamos la licitación del nuevo proyecto modificado.

Julio de 2025: Firmamos el contrato para la redacción del nuevo proyecto.

Enero de 2026: Victoria judicial. El Juzgado de Alicante desestima la demanda de VAINSA contra el Ayuntamiento. La justicia nos da la razón: actuamos correctamente para proteger los intereses públicos, y actuamos adecuadamente arrebatándole el proyecto e imponiendo sanción económica.

Febrero de 2026: culminado el envío definitivo de toda la documentación del nuevo proyecto, con presupuesto modificado, a la plataforma del Plan Edificant, que debe dar el visto bueno para que volvamos a licitar las obras.

La situación actual es una sintonía total y absoluta con Valencia. Ahí están las obras ejecutadas o en marcha de los colegios Rafael Altamira y Pla de Barraques y el instituto Clot de L’IIlot. Pero ahí no hay vídeos.

A diferencia de los tiempos de parálisis de la izquierda, ahora hay un hilo directo y productivo con la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento ya ha cumplido con su labor técnica, y ha remitido el proyecto revisado hace pocas semanas.

Estamos trabajando codo con codo con el departamento de Infraestructuras Educativas de la Conselleria para que supervise y apruebe el proyecto modificado con prioridad y prontitud, y en cuanto recibamos la delegación de competencias, procederemos a la nueva licitación para que una empresa solvente ejecute las obras que nuestros alumnos y el equipo docente merecen.

Concluyo: la oposición de izquierda local no tiene proyecto, y sí mucho cinismo. Se dedica a señalar goteras que ellos no supieron arreglar, y a criticar plazos legales que nosotros estamos cumpliendo con una eficacia que ellos nunca tuvieron. Fueron incapaces, como en otros tantos casos en esta ciudad que es El Campello.

El Partido Popular no van a parar hasta que el IES Enric Valor esté terminado. Menos mentiras y más gestión: ese es nuestro compromiso.

Lo dice bien claro la propia Conselleria de Educación: "el IES Enric Valor de El Campello tiene prevista una intervención integral que incluye tanto la rehabilitación de las instalaciones como una ampliación necesaria para dar respuesta al crecimiento de alumnado y a los problemas derivados de la antigüedad del edificio. Mantenemos un seguimiento continuo de la situación y trabajamos de forma coordinada con el Ayuntamiento y el centro para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y asegurar la continuidad de las clases mediante soluciones provisionales adecuadas. Al mismo tiempo, se agiliza, dentro de sus competencias, el proceso municipal necesario para retomar cuanto antes las obras previstas en el marco del Plan Edificant. Acaban de solicitarnos hace 2 semanas un incremento de la delegación para comenzar con la licitación de la ejecución de la obra. Son unos 14 millones de adecuación y ampliación".

Frente a las mentiras, siempre acaba imponiéndose la verdad. Guste o no guste.