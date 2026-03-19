Estatuas que desaparecen y gestiones muy poco transparentes

El pasado domingo, el diario INFORMACIÓN desvelaba uno de los secretos mejor guardados en los últimos meses en la ciudad: ¿Dónde, y cómo, estaba la estatua de Salvador Soria que estuvo colocada en las Puertas Coloradas, frente al huerto de la Venida de la Virgen? Recordemos que esta pieza, de tan importante escultor, llevaba allí más de 25 años y que, para esta ciudad, era un motivo de satisfacción disponer, en su espacio urbano, de una escultura de tan reconocido autor.

A finales del pasado mes de noviembre, y de improviso, se conoció que la misma sería desmantelada de su ubicación para dejar sitio a una imagen de la Venida de la Virgen que se colocaría en su lugar, dentro de la campaña que se lleva a cabo, desde el Ayuntamiento, para ir llenando la ciudad de imágenes religiosas, como en los viejos tiempos. Por parte de Alcaldía, se intentó justificar alegando que la pieza tenía una serie de defectos, que obligaban a su retirada para su posterior reparación, cuestión que nunca se había conocido ni publicado. Una coincidencia maravillosa para posibilitar el «cambiazo». Podría decirse, sin exagerar, que al alcalde, con este argumento, se le apareció la Virgen para poder posibilitar tal actuación. Hasta parece un milagro mariano.

La rotonda de la que desapareció la escultura de Salvador Soria. / Áxel Álvarez

Cuando se requirió conocer los informes técnicos que describiesen la situación real de la escultura del señor Soria, éstos no fueron presentados, aunque, verbalmente, y desde el equipo de gobierno, se dieron toda una serie de detalles, probablemente a ojo de buen cubero. Y, a la pregunta de dónde iría la pieza, ahora defenestrada, una vez se solucionasen los «detalles» que habían servido como coartada para hacer el cambio, se dijo que sería recolocada en otro lugar próximo al puente de la Generalitat, en la calle Pedro Juan Perpiñán. Sin embargo, transcurrían los días sin información alguna ni de una cosa ni de otra. Desde el PSOE local y algunas personas preocupadas por la situación pedían explicaciones sin éxito alguno. La transparencia es algo casi desconocido en la gestión municipal de PP-Vox en el Ayuntamiento. Hubo que recurrir al Síndic de Greuges para tener la información a la que se tenía derecho, y es la que, afortunadamente, ahora se ha publicado.

Aunque, curiosamente, el informe técnico está fechado a finales de febrero, más de tres meses después de que se desmontara la estatua alegando motivos técnicos. ¿Que estos informes siempre deben hacerse antes? Pues sí. Pero hay urgencias que lo hacen imposible, y ésta dicen que era una. Y hay que reconocer la capacidad de adivinación de nuestro alcalde. Aún sin el informe técnico pertinente, ya sabía él lo que pasaba. Es lo que tiene gozar de una iluminación divina en este tema. Un verdadero prodigio Pablo Ruz en asuntos tan celestiales.

Que visto el informe técnico se pueda pensar que cualquier mejora se podía haber hecho incluso sin desmontar la estatua no tiene importancia. Aquella había que sacarla de allí y ya está. Todo lo demás es anecdótico. Elx ya tiene otra imagen de la Virgen en sus calles y eso era lo importante. Y, ante eso, ya se verá dónde va a acabar la estatua de Salvador Soria, ya que esto sí es secundario una vez conseguido lo otro.

La escultura de Salvador Soria, en los almacenes municipales de Carrús, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Y, en otro orden de cosas, ha llamado la atención el hecho de que Vox, que gobierna el Ayuntamiento junto con el PP, haya celebrado un acto en el que se ha producido el relevo de Aurora Rodil como coordinadora local de este partido. Es verdad que venían produciéndose situaciones de conflicto interno desde hace tiempo. Y es posible que Vox pretenda disponer de un mayor espacio propio diferenciándose del PP. Cosa difícil en la actualidad ya que Ruz y Rodil parecen, en muchas ocasiones, verdaderos hermanos siameses y la imagen propia de Vox está desaparecida ante el inmenso protagonismo que tanto le gusta asumir al alcalde. Aunque, a nivel político, es evidente que las políticas ultraderechistas que Vox predica las aplica gustosamente el PP local, lo que deja aún menos margen a Vox para diferenciarse de Ruz y los suyos. Y queda poco más de un año para las elecciones municipales, y las recientes autonómicas en Castilla y León han demostrado que Vox ha frenado su avance, lo que, unido a sus divisiones internas a nivel nacional, puede significar problemas serios en el futuro.

Por otro lado, es muy preocupante la noticia que expresaba el PSOE local sobre la confirmación de que Elx no había conseguido ni un céntimo de los posibles 12 millones de euros en ayudas europeas tras quedar la ciudad, definitivamente, fuera de la convocatoria de fondos Edil. Culpar a Pedro Sánchez de ello es casi de chiste. Otras ciudades gobernadas por el PP sí han accedido a estas ayudas para mejorar sus entornos y dotaciones urbanas. El Ayuntamiento de PP y Vox debe estar más atento a estas cuestiones. Puede que se pierdan recursos por falta de atención. Y es que no sólo hay que estar preocupados por poner imágenes religiosas por la ciudad y hacer procesiones, hay que trabajar por mejorar los recursos locales con ayudas de subvenciones europeas que están ahí y a las que hay que dedicar más atención. La situación actual nos está llevando a un retraso importante en iniciar mejoras y, algo muy preocupante, aumentar de forma destacada el endeudamiento municipal. El actual mandato se caracteriza por su poco rigor en la gestión económica del Ayuntamiento.