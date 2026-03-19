El presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos es uno de esos jubilados que no se aburre. Desde que abandonó los estudios de Torrespaña tras ejercer de presentador de los Telediarios durante décadas, su agenda está repleta de actos de toda índole, realizados sin remunerar, pero que le reportan una vida plena e intensa.

Lo comentó durante su conversación con Jenaro Castro en Plano general, sencilla y sincera, como todas las que emite un programa que no debiera pasar desapercibido. No fue fácil la vida de Jesús Álvarez, que vivió la orfandad de padre y de madre cuando apenas era un adolescente. Lo que le obligó a pasar de la infancia al mundo adulto con demasiada rapidez. Consciente de su situación supo hacerse a sí mismo.

Se le conoce como el dandi de los presentadores por su aspecto elegante. El pañuelo que siempre sobresale del bolsillo de su chaqueta es una de sus señas de identidad. Muy conocido a su pesar tras el secuestro con fines económicos que sufrió su suegro Emiliano Revilla, en la conversación que mantuvo con Jenaro Castro negó ser un creído, y se mostró muy satisfecho por tener un hijo que logró ser olímpico en los Juegos de París con el equipo de hockey sobre hierba.

Acerca de la reina Letizia, abundó es que no puede verla más que como compañera, que no le nace decirle «Majestad» o «señora». Que para él es sencillamente Leti, como se refería a ella en la redacción. Del mismo modo que Ana Blanco fue la compañera con la que más Telediarios presentó.

Cuando Jenaro Castro le pidió que escribiese un lema que le definiera no lo dudó. «La vida son cuatro días, y dos a oscuras». Más claro, agua. Carpe diem.