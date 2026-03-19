La cineasta Marta Matute (c) junto a los actores Tomás del Estal (i), Julia Mascort (2i), Sonia Almarcha y Laura Weissmahr durante la presentación de su película "Yo no moriré de amor", en la 29 edición del Festical de cine de Málaga. / EFE

La tenacidad da sus frutos. Sabíamos que Sonia Almarcha alcanzaría grandes cotas de reconocimiento gracias a una carrera trufada de buenos y escogidos papeles. Vive un momento de madurez envidiable, y cuenta con un currículo de esos que se escriben sin prisa, pero con solvencia garantizada.

La actriz de Pinoso vuelve del Festival de Málaga con dos triunfos en la mochila, uno como protagonista de la película ganadora del certamen, Yo no moriré de amor (estreno en salas el 10 de abril) y otro con el cortometraje Una vocal, de Polo Menárguez. El jurado oficial sólo le entregó el premio por este segundo papel, pero qué duda cabe que una parte de la Biznaga de Oro al mejor largometraje conseguido por Yo no moriré de amor, de Marta Matute, también le corresponde.

Sonia Almarcha interpreta a una enferma de Alzheimer a la que sus dos hijos y su marido deben cuidar a lo largo de los años de deterioro. He empleado el verbo «interpretar» pero lo que hace Almarcha va más mucho más allá. Lo que hace Sonia es encarnar en cuerpo y alma a una muerta en vida en la que es la mejor, más dura y más realista película que se ha filmado hasta la fecha sobre este tema. Los familiares y amigos de este tipo de enfermos se verán concernidos ante esta propuesta, que por momentos escuece como si te pasasen un papel de lija por la espalda. Pero se trata de cine mayor, de una película redonda que quedará para los anales, la primera de este año de la que podemos afirmar que estará en los Goya de 2027.

El corto Una vocal es un ejercicio de estilo filmado en plano secuencia en el que un malentendido dará pie a una historia tremenda, en donde Sonia Almarcha brilla especialmente. Enhorabuena.