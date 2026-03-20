El poder convictivo de los "siete sabios"

Cuando una persona pretende influir en las decisiones de otras mediante su autoridad moral e intelectual se dice que pretende ejercer lo que se denomina el "poder convictivo", que se significa como la capacidad de las personas de influir en otras cuando estas tienen que tomar una decisión o afrontar una situación ante diversas posibilidades que se le presentan.

Suele en estos casos escucharse la voz de quienes por su experiencia, ascendencia o capacidad de resolución en casos semejantes tienen lo que se denomina autoritas para que se les escuche por constituir un referente, y a quienes se debe tener en cuenta por sus conocimientos, el carácter práctico de sus observaciones, la formación que atesoran de años de aprendizaje, y la demostración con la evidencia de que su opinión es fundamental a la hora de que se tome una decisión que puede ser comprometida y compleja a la vez, así como que puede afectar a la vida y a la economía de un país, o incluso del mundo.

Estamos viendo en la actualidad cómo esa voz autorizada de quienes debían ser escuchados a la hora de tomar determinadas decisiones no se tiene en cuenta y las que se están adoptando están comprometiendo el rumbo y vida de toda la humanidad. No solamente a nivel local de un territorio, o país, sino en todo el mundo. Y ello, por el carácter unilateral en la toma de decisiones, en lugar de escuchar a los que se denominan "sabios", modalidad que ya se puso de moda en la Antigua Grecia con los denominados "Siete Sabios".

Aunque son muchas y variadas las listas de los siete sabios de Grecia, son estos a los que con mayor frecuencia se han referido quienes relataron en sus manuscritos la identidad acerca de quiénes eran. Por ello, sobre todo, hay que referirse a Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Bías de Priene, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene y Periandro de Corinto.

Tanto Platón como Diógenes Laercio hicieron sus listas. Pero lo importante de la ventaja de buscar el "poder convictivo de los siete sabios" era tener un referente sobre el que poder efectuar preguntas acerca de lo que debía hacerse en cada momento en donde había que tomar una decisión importante y solicitar el consenso y visto bueno de quienes tenían demostrados conocimientos por su experiencia y formación, lo que garantizaba que la decisión que se iba a adoptar era la más adecuada por la opinión de siete personas altamente cualificadas.

Por ello, si nos preguntáramos si ahora existe esta consulta a los que podríamos denominar sabios por su experiencia y formación la respuesta sería negativa, ya que ni tan siquiera se consulta a la hora de hacer leyes a las comisiones legislativas que se crean para que sean preguntadas sobre cómo hacer una ley o qué se debe adicionar, o suprimir, de un proyecto o proposición de ley para evitar fallos en la redacción del texto que se va a llevar al Parlamento para que sea debatido en Cortes y publicado en el Boletín oficial del Estado para su directa aplicación.

De ahí, que en muchas ocasiones cuando se va a aplicar una norma legislativa los juristas que tienen que aplicarla descubran errores significativos que dificultan alcanzar las ventajas que se preveían de la norma por estos defectos que dimanan de no haber sido consultados quienes fueron parte integrante de la comisión que se creó, precisamente, para ser consultados cuando ni tan siquiera se les hace la consulta a la comisión confeccionada para esta finalidad de asesoramiento que nunca se lleva a cabo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia después del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. / José Luis Roca / EPC

La prueba evidente de los errores que se están cometiendo lo vemos en muchos sectores y decisiones que se adoptan, y que están comprometiendo no solamente la economía de un país o del mundo entero, sino, también, la vida de todos los ciudadanos, cuando se toman decisiones, como puede ser la de la guerra, u otras que conllevan el enfrentamiento entre personas, y que comprometen la paz y la convivencia entre todos, acudiendo a la confrontación en lugar de al entendimiento por medio de la palabra.

En todos los Estados y organizaciones mundiales existen personas que podrían tener la categoría que se atribuyó en la Antigua Grecia a los Siete Sabios, y a éstos debería acudirse cuando se quiere tomar una decisión importante que afecte a un Estado o a todo el mundo, ya que la unilateralidad de quien se cree con el poder de actuar sin la consulta previa supone la elevación del riesgo de que vayamos a un camino de desorientación y toma de decisiones erróneas que comprometen el trabajo y el buen hacer de todos aquellos que luchan por los valores de la buena convivencia, el trabajo y el esfuerzo por crear un mundo mejor, y no por ponerlo en riesgo.