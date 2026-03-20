Los principios y los hechos

La octogenaria Organización de las Naciones Unidas ha cumplido con el objetivo de prevenir futuros conflictos, mantener la paz y seguridad internacional, y fomentar la cooperación entre naciones con no pocos fracasos y numerosos vetos de las potencias nucleares presentes en el Consejo de Seguridad. La ONU y sus homólogas de ámbito continental también han servido de lugar de encuentro no solo en caso de posibles conflictos, sino también para el establecimiento de normas internacionales desde pesca, transporte hasta uso del espacio. Con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico se fueron creando también otras organizaciones especializadas como la de los refugiados. Aun así, se crearon en paralelo el G-7, o G-8, con Rusia; el G-20; los BRICS -Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica- a los que se han unido recientemente Egipto, Etiopia, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (UAE), e Indonesia. En definitiva, se ha ido ampliando o se han creado paralelamente nuevas organizaciones ante la dificultad de acometer una reforma en profundidad que cree un organismo de gobierno y seguridad internacional, eliminando o sustituyendo por otro mecanismo, el actual derecho a veto. Y en eso llegó Trump para terminar de arreglarlo. EE. UU. desde entonces ha abandonado el acuerdo contra el cambio climático, numerosos organismos de Naciones Unidas y ha reducido sus cuotas a la organización. La guinda fue enviar a su esposa, Melania Trump, a presidir el Consejo de Seguridad y crear un Consejo paralelo de taifas al que llama Junta de Paz.

Hoy "Conocemos la nueva realidad: una realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas". Ante esta situación "¿cuál debe ser la misión de la Unión Europea?", se preguntó Antón Costas, el presidente del Consejo Europeo, en su discurso ante la conferencia de Embajadores de la Unión Europea. Señaló cuatro puntos fundamentales: la defensa del orden internacional basado en normas, "el unilateralismo nunca puede ser la solución". En segundo lugar, subrayó el apoyo a la "iniciativa de reforma ONU 80" presentada por el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez, "las Naciones Unidas deben reformarse, pero no pueden ser reemplazadas". En tercer lugar: hay que seguir ampliando la red de socios de la UE. Hay 80 socios con acuerdos comerciales ya firmados y otros 27 países en proceso de negociar o ratificar acuerdos, entre ellos México, Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos. “Los acuerdos comerciales con el Mercosur y la India marcaron un antes y un después, abarcando a 32 países y a casi 3.000 millones de ciudadanos”, subrayó Costas. Por último, recordó la próxima ampliación de la Unión Europea con Ucrania y Moldavia y los seis socios de los Balcanes occidentales.

12/11/2025 La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz y el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, presentan el Informe sobre la realidad migratoria en España, en la sede del ministerio, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Se presentan las principales líneas y conclusiones del ‘Informe sobre la realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas’. SOCIEDAD Matias Chiofalo - Europa Press / Matias Chiofalo - Europa Press / Europa Press

Nada tiene de extraño que la presidenta de la Unión Europea, Von der Leyen, también reclame "con urgencia reflexionar sobre si nuestra doctrina, nuestras instituciones y nuestra toma de decisiones -todas concebidas en un mundo de posguerra caracterizado por la estabilidad y el multilateralismo- han logrado seguir el ritmo de los cambios que nos rodean". "Por ejemplo, para contrarrestar la agresión y la interferencia extranjera utilizando todos nuestros instrumentos -ya sean económicos, diplomáticos, tecnológicos o militares-". "Y con ello Europa se juega su credibilidad como actor geopolítico".

Los cuatro puntos enumerados por el presidente del Consejo, Antón Costas no son incompatibles con las demandas de la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, quien especialmente también subraya la ampliación hacia Ucrania, Moldavia y los seis socios de los Balcanes Occidentales que esperan su atención, pero todos esos proyectos están condicionados por la reforma interna de la Unión Europea. Bien sea estableciendo mecanismos que permitan una mayor agilidad en la toma de decisiones o estableciendo una Europa a dos velocidades. Sí, 2025 fue el año de la defensa Europea, pero eso todavía tiene que verse en la creación de un ejército europeo operativo y eficaz. El paraguas nuclear francés; pues eso, es francés.

El veto húngaro al apoyo a Ucrania, con 90.000 millones de euros para los próximos dos años, no solo pone en duda la credibilidad europea, sino también la seguridad de los países comunitarios del este europeo y muestra la lentitud europea para decidir. Hay que defender las normas internacionales, el multilateralismo y los puntos que cita Costas, pero de una forma ágil y eficaz que permitan acelerar la toma de decisiones y los resultados; de lo contrario, no serán creíbles esas declaraciones y principios europeos.