Hace unos días, mi nieta Naroa de nueve años me dijo si podía hacerme unas preguntas para un trabajo, que le habían propuesto en el colegio. Cómo le iba a decir que no, pues para los niños es bueno que conozcan cómo vivían sus abuelos en aquellos años de su niñez y adolescencia. En concreto, era una entrevista en toda regla y debía de ser sincero y evitar alguna «mentirijilla piadosa», sobre todo en la forma de comportarme de niño, suavizando travieso por regular.

Sinceramente disfruté, pues me ayudó a revivir vivencias de hace más de setenta años, con la familia, los amigos y los profesores. En aquellos años de pantalón corto, pasando frío bajo el artesonado de las aulas del Colegio Santo Domingo. Lo primero que me espetó fue la edad, que después le serviría para indagar más sobre lo que demandaba. Recuerdo que una de las preguntas era cuándo hubo en mi casa televisión. Y me vino a mi mente el 24 de noviembre de 1963. Mi padre, en cama por un cólico nefrítico y la tele en su habitación para que se distrajera. Aquel día, vimos en directo como Jack Ruby asesinaba de Lee Harvey Oswald rodeado de policías, al que le habían atribuido el disparo que dos días antes había matado al presidente de los EE.UU, John F. Kennedy.

A mi nieta le llamaba la atención que fuéramos andando al colegio, sin necesidad de transporte público. A lo sumo, a aquellos condiscípulos denominadas como «los de cercanías» que lo hacían en bicicleta. Otras muchas preguntas eran respondidas con un «eso no existía», sobre móviles, ordenadores, y otros elementos tecnológicos actuales.

Lo cierto es que, las casi cuarenta preguntas me han servido para profundizar más en mi memoria de abuelo, y para dejar pendiente otras explicaciones que pueden ayudarle a que conozca la evolución y el progreso de la vida. Como por ejemplo, al preguntar sobre la gastronomía me dijo qué se comía entonces. Respuesta: «comida de cuchara, verduras y fruta». Cuántos recuerdos se agolpan en los años transcurridos. Y, por supuesto, no faltó el cine, las horas de estudio, el fútbol, incluso la zarzuela en el pequeño teatrito del Círculo Católico a beneficio de la Cofradía Ecce Homo, de la que mi padre formaba parte de su Junta Directiva, frente la que estaba Pepe Rodríguez. Y, en este año, he animado a Naroa a ir a ver el Martes Santo la entrada de los pasos en el Santuario de Monserrate.

Adentrándonos en Semana Santa, dejemos la entrevista, mis recuerdos de niño y adolescente, y situémonos en el mes de marzo de 2006, cuando las Cofradías, Hermandades y Mayordomías ultimaban los preparativos para la próxima Semana Mayor, que se vivió desde el Domingo de Ramos 9 de abril. Como hechos más destacables de los acaecidos en las agrupaciones pasionarias oriolanas hace cuatro lustros referimos los siguientes: la imagen de San Pedro el Arrepentido portó, por primera vez «las llaves de la puerta del cielo» de plata, donadas por una familia cofrade anónima.

Se negoció el orden de desfile entre las cofradías de Ecce Homo y El Perdón en la procesión del Martes Santo, llegando a suscitarse controversias que incidieron en el seno de la Junta Mayor. El magistrado oriolano, Julio Calvet Botella pronunció la Glosa al Pregón de los Armaos, el 25 de marzo en la Sala Museo de San Juan de Dios. La Cofradía de El Perdón divulgaba su historia y patrimonio a través de una nueva página web. La Cofradía del Ecce Homo restauró la imagen de San Judas Tadeo, obra de Francisco Salzillo, a cargo de Aurora Arroyo Ibáñez, editándose con tal motivo una publicación en la que se reseñaba todo el proceso. Posteriormente, esta imagen fue entronizada y bendecida el 19 de marzo durante la fiesta anual de esta Cofradía, en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. De igual manera, la imagen titular del Ecce Homo, obra de Salzillo, participó en la Exposición «La Faz de la Eternidad» en Alicante, y su Tercio de Pretorianos desfiló en las procesiones de Callosa de Segura, invitada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de dicha localidad.

La distinción de Caballero Cubierto Porta-Estandarte para la Procesión del Santo Entierro de Cristo del Sábado Santo, en este año 2006, fue ostentada por el oriolano Enrique Rocamora Aniorte, coronel del Arma de Aviación, hombre muy vinculado con la Semana Santa a través de la Hermandad de El Prendimiento y de la Hermandad de los Pilares de la Soledad. El acuerdo para su designación fue en el pleno municipal celebrado el 24 de marzo, adoptado por mayoría. El acto de nombramiento del Caballero Cubierto se llevó a cabo, tal como estaba previsto el citado Sábado Santo 15 de abril, en el Claustro de la Universidad del Colegio Santo Domingo.

San Judas Tadeo después de restaurado y la J. D. Cofradía Ecce Homo. / Colección José Víctor Rodríguez

Dentro de los actos celebrados por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías que presidía Eduardo Ferrández Felices, es de destacar el Pregón de la Semana Santa que se celebró ese mismo día, cuarto viernes de Cuaresma en el Teatro Circo, en el que la glosa del mismo estuvo a cargo de Antonio Manuel García-Molina Riquelme. En dicho acto, presidido por el obispo Rafael Palmero Ramos y el alcalde José Manuel Medina Cañizares, se hicieron entrega de las distinciones anuales que ofrece dicha Junta Mayor: Abanderado y Nazareno de Orihuela, recayendo este último en Tele Orihuela.

El día 31 de marzo se presentó la revista de la Semana Santa en la Iglesia Museo de la Merced, a cargo de Eduardo López Egío (ELE). Así mismo, por esas mismas fechas a través de la Asociación Amigos de Orihuela se recuperaron las boquillas originales de «las gemelas» de la Convocatoria, haciéndose su entrega a la Junta Mayor. Por otro lado, con motivo del Día Internacional de los Museos, se organizaron actividades en la Sala Museo de San Juan de Dios, y el Museo de Semana Santa organizó una jornada de puertas abiertas para escolares.

Pero, en ese mes de marzo de 2006, previo a la Semana Santa no sólo existía inquietud porque todo saliera bien en las procesiones, pues también preocupaba la situación del río a su paso por la ciudad. De hecho, el Ayuntamiento, la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, y vecinos residentes en los aledaños del río, solicitaban un caudal mínimo en evitación del hedor producido por los lodos. Petición ésta que fue atendida por la Confederación Hidrográfica del Segura, gracias al caudal de los pozos ecológicos de sequía abiertos en la cuenca.

En referencia al cauce del Segura, en el mes de marzo, la Confederación Hidrográfica del Segura aprobaba un plan en referencia a la regeneración medioambiental de la ribera del río Segura en el tramo de las Norias-Orihuela-Sector 3, Molino de la Ciudad, estando previsto la restauración del puente de acceso al mismo, obra pública del siglo XVIII.

Mientras, en la ciudad se homenajeaba el 25 de marzo, por su jubilación a Blas Huertas Leyva por parte de la Asamblea Local de la Cruz Roja Española de Orihuela, solicitándose para el mismo la Medalla de Oro de la citada institución. Así mismo, por idéntico motivo fue homenajeado el bombero Bienvenido Sarabia Torres. Al igual, que al día siguiente a título póstumo lo fue al canónigo Antonio Roda López, por parte del Colegio Oratorio Festivo de San Miguel, con motivo del aniversario de su fallecimiento. El citado homenaje se efectuó ante su monumento ubicado en la Plaza de la Anunciación.

Había quedado atrás en este año, las «Hoguericas de San José». Con tal ocasión, los alumnos del Colegio Público Virgen de los Desamparados quemaron una falla en la tarde del viernes 17 de marzo, teniendo como argumento a los dinosaurios, justificado por un proyecto educativo que se estaba desarrollando en dicho centro sobre este tema. Lo cierto es que, además de las preguntas que me formuló Naroa en la entrevista, cuando lea esta «Riá», seguro que tendrá más consultas que hacerme. A todo ello, responderé con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Antonio Luis Galiano es cronista de Orihuela