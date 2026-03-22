Me gustaría que toda la provincia conociese a qué se refieren los villenenses cuando hablan coloquialmente de “el Integrado”. La Plataforma por la Sanidad Pública de la población viene denunciando desde hace tiempo el “abandono institucional” del Centro Integrado y la atención especializada en la comarca del Alto Vinalopó.

El susodicho Centro Integrado es el “parche” con el que las autoridades de la época suplieron el Hospital que Villena merecía por derecho propio por ser capital de comarca. Pretender que el Hospital de Elda funcionase a pleno rendimiento para dar servicio a una población tan enorme como la que se despliega en el Alto y Medio Vinalopó supuso un enorme error de cálculo. Pronto se comprobó que el Hospital Virgen de la Salud se quedó pequeño y, por desgracia, tampoco se tardó demasiado en constatar que aquel Centro Integrado distaba mucho de paliar las necesidades sanitarias que demandan los habitantes del Alto Vinalopó. Ahora anuncian una inversión de 57 millones de euros para ampliar el hospital eldense.

“El Integrado” es una expresión muy interiorizada en el lenguaje de los villenenses. Es como ese purgatorio donde se chequea la salud del enfermo antes de decidir si hay que trasladarlo a Elda. Lo peor es que la atención asistencial en las especialidades se degrada por momentos. Los miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública villenense están muy enfadados. Con razón, teniendo en cuenta los datos que arroja la radiografía de una situación que vienen estudiando con lupa.

Carecer de un hospital con todas las letras es lo peor que le ha pasado a Villena una vez entrada la democracia. Nunca se debió haber consentido que una comarca alicantina quedase discriminada en materia sanitaria. Máxime cuando sus vecinas Yecla (Murcia), Almansa (Albacete) y Ontinyent (Valencia), con una población similar, sí cuentan con hospital.