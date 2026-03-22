Los peligros de hoy

"Las amistades peligrosas" ★★★ De Christopher Hampton Dirección: David Serrano

Ya se vio hace años en el Principal de Alicante con otro equipo diferente. Nos referimos a Las amistades peligrosas, la adaptación teatral de Christopher Hampton, de 1985, a partir de la novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos, del siglo XVIII. Es probable que algunos conozcan la película. En cualquier caso, se tratan asuntos que tienen vigencia hoy. El abuso de poder, el consentimiento de los más vulnerables y la idea de que el dinero compra casi todo con la inmoralidad, el engaño y la impunidad de las clases altas. Una forma de conducta e incluso necesidad compulsiva. La intemporalidad de la obra admite la posibilidad de la experimentación y de llevar a efecto diversas estéticas entre lo clásico y lo contemporáneo. Como ocurre aquí, sin trajes de época en un elegante y estilizado espacio con una acentuada teatralidad, sosteniendo la intriga que incluye amor, inocencia, perversión o seducción. El realismo verbal del drama psicológico ahonda en los conflictos internos, y la sátira licenciosa impregna los pasajes. La complejidad novelística la aligeró el autor con su calidad literaria. Aun así, mucho también se prolonga esta versión de Curro Novallas y David Serrano, dirigida por este último sin perder la esencia original. Busca un teatro reflexivo con cuidada producción que asumen Pilar Castro, Roberto Enriquez y Ángela Cremonte, además de Carmen Balagué, Iván Lapadula y Lucía Caraballo. Destaca Enriquez, quien administra el papel con maestría, limpia voz y amplia gama de matices. Castro y Cremonte cumplen las exigencias textuales notablemente. Y los otros suben al carro del contenido pasional que acoge a la marquesa y al vizconde. Fueron amantes y se aprovechan de sus privilegios y del puritanismo. Presumen de hazañas amorosas donde el hombre enarbola sus libertinajes. Ella disimula por su condición de mujer y de viuda, e intenta huir de las normas y de la hipocresía que la realidad le imponen. El espectáculo consiguió menos aplausos de los que merece.