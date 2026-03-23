El encuentro entre Jordi Évole y Marc Giró finalizó con una fiesta en el Mercado de Cornellá, donde se desplegó una pancarta gigante que anunciaba el aterrizaje inminente de Cara al show en La Sexta. La doble entrega del programa comenzó en el Club de Lectura que modera Marc Giró en Barcelona, y continuó en la sastrería donde le confeccionan los trajes a medida. Aunque la mayor parte de estos 120 minutos de buena televisión discurrió en el hall de un hotel de lujo donde gozamos de un Giró muy inspirado.

Quizá el momento estelar fue aquel en que Évole llamó a Pedro Sánchez (el hecho de que la entrevista estuviese pactada no le resta un ápice de valor) y en donde el presidente del Gobierno se comprometió a asistir al nuevo programa de La Sexta.

Marc Giró no se cansó de abundar en el miedo que le da la ultraderecha, para él sinónimo de destrucción. El programa estuvo trufado de referencias a la televisión. Cuando Évole le preguntó si invitaría a su programa a Isabel Díaz Ayuso, apuntó una idea interesante. «En el fondo, donde Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre disfrutarían mucho sería presentando un magacín matinal».

Entre las cuestiones que se deslizaron entre risas y bromas hubo algunas muy serias, como las que tienen que ver con el enganche a los móviles. Con la sorna que le caracteriza Marc Giró explicó cómo uno empieza consultando un dato en Google y acaba, después de estar seis horas enganchado, viendo porno. «Porque no he visto a nadie que comenzase curioseando en las redes y terminara leyendo La Iliada, en griego por supuesto, después de haberlo aprendido en un tutorial a lo largo de esas seis horas». Cara al show será uno de los programas imprescindibles de la primavera.