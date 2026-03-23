Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación Les NausCrimen vicario TorreviejaCaso AbdeAsignatura Religión IslámicaCovid persistenteInvestigación MazónNueva tienda Mercadona
instagramlinkedin

Opinión | Tribuna

Josep Miquel Bausset

"Mostren els sofriments de la guerra"

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 15/03/2026.- Iranian sisters hold hands as they stand in front of their damaged residential building in southern Tehran, Iran, 15 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Aquest va ser el consell que el papa Lleó va donar als periodistes de la RAI, la televisió pública italiana.

El 17 de març passat, el papa rebé en audiència, a la sala Clementina, als redactors del TG2, el telenotícies de la segona cadena de la RAI, amb motiu del 50è aniversari de la seua fundació. El papa digué als periodistes que, en el seu treball professional, eviten de convertir-se en «megàfons del poder» i mostren la realitat, sense convertir-la en un «videojoc».

En aquesta audiència als periodistes de la RAI, el papa va urgir a tots els professionals de la informació, a mostrar (i no a amagar) el sofriment dels pobres i a no convertir la informació en «propaganda». El papa digué que «sempre, però d’una manera especial en les circumstàncies dramàtiques de guerra, com les que estem vivint» (a Ucraïna, a Iran, a Gaza), «la informació no ha de transformar-se en propaganda».

El papa recordà als periodistes l’obligació que tenen de verificar les notícies, per tal d’evitar que la informació acabe convertint-se en «megafonia del poder». I per això els demanà de «mostrar els sofriments que la guerra porta sempre a les poblacions» i a «mostrar el rostre de la guerra i a relatar-la amb els ulls de les víctimes, per a no transformar-la en un videojoc».

El papa recordà als periodistes, que en l’actualitat «no hi ha novetat tecnològica que puga substituir la creativitat, el discerniment crític i la llibertat de pensament». I referint-se a la Intel·ligència Artificial, el papa Lleó defensà la necessitat de «regular la comunicació segons el paradigma humà i no segons el tecnològic».

El papa també defensa la importància de la laïcitat i del pluralisme, com a trets distintius de la televisió pública i de tots els mitjans d’informació.

Quan hui hi ha diaris i plataformes digitals que manipulen la realitat amb enganys i mentides, és bo que aquests agitadors i hooligans (no periodistes!), que no informen amb objectivitat ni professionalitat, reflexionen sobre aquestes paraules del papa Lleó, que els crida a ser veraços, a contrastar la informació i a no inventar-se notícies (utilitzant mentides o mitges veritats), que tergiversen l’actualitat informativa.

Aquestes paraules del papa Lleó, són un toc d’atenció per als «periodistes» que deformen interessadament la informació, moguts per interessos foscos i gens ètics.

Pel contrari, el papa elogià la bona tasca dels periodistes que informen amb honestedat i veracitat.

I és que com va dir, amb molt de sentit comú, George Orwell, «periodisme és publicar tot allò que no volen que es publique. La resta són relacions públiques».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents