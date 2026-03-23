El Plan General de Alicante y la participación pública

El Ayuntamiento de Alicante nos ha «regalado» un segundo proceso de «participación» con la celebración de seis mesas temáticas a desarrollar en marzo y abril. Nos aseguran que se han recogido el 80 % de las propuestas que el público realizó en el primer proceso que tuvo lugar hace ahora justamente un año. En realidad desconocemos qué propuestas reales se incluirán o se rechazarán en el Documento Inicial Estratégico-Borrador del Plan que inicie la evaluación ambiental estratégica, que se prevé aprobar por la Junta de Gobierno Local en mayo-junio de este año.

El formato de esas mesas está siendo decepcionante, pues la mayoría de los ponentes y el público desconocen el borrador del Plan, ya que los dossieres temáticos se publican en la web unas horas antes de su celebración, y en lugar de analizar su contenido las intervenciones son dispares y no ayudan al conocimiento de ese borrador.

¿Dónde está la participación pública? Pues ni está ni se le espera. En la primera mesa se limitó a que el público se disputara el preciado micrófono para realizar sus propuestas o críticas, que nadie recogía. En la segunda mesa se avanzó un poco más y repartieron unos papelitos para que el público transmitiera sus propuestas, aunque no se sabe qué mecanismo de respuesta tendrán.

Algunas de las propuestas del Plan publicitadas extensamente por el concejal del ramo parecen positivas: aumento del suelo no urbanizable protegido del 30% al 49 %, aumento de las zonas verdes (parque de las Lagunas de Rabasa, parque agrario en la Condomina), vía litoral y cinturón verde. Aunque algunas parecen contradictorias, pues la conexión ferroviaria en trinchera que une la estación de RENFE con el apeadero de San Gabriel, que pomposamente se vende como un «nuevo corredor verde» en realidad seguirá siendo en parte ocupado por la conexión ferroviaria con el Puerto presentada en la segunda mesa.

Otras propuestas de la movilidad son la construcción de nuevas rondas para coches más allá de la Vía Parque, con la excusa de liberar el centro de ellos, aunque en realidad el objetivo es dar servicio a los nuevos sectores urbanizables. Es conocido que para reducir la presencia de vehículos contaminantes en el centro existe la magnífica herramienta desaprovechada de las Zonas de Bajas Emisiones, pero, ese tema es mejor no nombrarlo que no hay que soliviantar a la ultraderecha. Lo de ubicar el tranvía en la Avenida de Dénia es una «boutade» más de ese borrador de Plan, que afirma falsamente que el proyecto de unir Alicante con Sant Joan por la Playa de San Juan está «aprobado». Y lo de extender la red del TRAM con un importe superior a los 300 millones de euros, otra propuesta más o menos ingeniosa pero no hay que olvidad que el socio promotor y pagador es la Generalitat, con el que parece no se ha contado.

Nos tememos que ese aumento del suelo rural protegido lo sea a costa del suelo no urbanizable común o del patrimonio natural catalogado, como el saladar de Agua Amarga y otros terrenos incluidos en el Catálogo de Protecciones todavía no aprobado por la Generalitat después de largos años de tramitación, y del que no parece estar entusiasmado el Ayuntamiento en este Plan.

Pero lo que se oculta de forma consciente en estas mesas es la presentación de los nuevos sectores de suelo urbanizable que serían ocupados por las casi 40.000 nuevas viviendas que se propusieron el año pasado como necesarias para llegar a los 450.000 habitantes en 2025 o los 500.000 en 2050, en el estúpido ranking para disputar la novena plaza a Las Palmas como ciudad más poblada de España.

Sigue sin respuesta de la directora general del Plan nuestra pregunta en la primera mesa, que se negó a responder ¿Mediante qué mecanismo se van a conseguir que sean públicos las 152 hectáreas del parque de las Lagunas de Rabasa, ahora en manos privadas? Creo que la ciudadanía merece más respeto.