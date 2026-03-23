Un profesional respetado y apreciado

Ha fallecido el doctor Alberto Martín Hidalgo, quien fue jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Elche durante más de tres décadas y desempeñó asimismo el cargo de director médico del centro. Formó parte del equipo de profesionales que trabajaron desde la inauguración del hospital, contribuyendo de manera decisiva a su desarrollo y consolidación.

Quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado lo recordaremos como un profesional profundamente respetado y apreciado. Ejerció el liderazgo con una combinación poco frecuente de firmeza y flexibilidad, guiando al servicio con criterio, serenidad y una clara visión de futuro. Bajo su dirección, el Servicio de Medicina Interna experimentó una evolución acorde con los cambios y exigencias del entorno sanitario y universitario.

Desde su posición, impulsó el desarrollo armónico de las distintas subespecialidades de la Medicina Interna, favoreciendo un crecimiento equilibrado que permitió afrontar con éxito los retos asistenciales, docentes y organizativos de cada etapa.

Fue un firme defensor de la docencia y la investigación. Bajo su liderazgo, el servicio fue pionero en la acreditación para la formación posgraduada y desempeñó un papel nuclear en el desarrollo de la docencia universitaria de Medicina en el hospital. Como profesor asociado en la Universidad de Alicante y posteriormente en la Universidad Miguel Hernández de Elche, contribuyó a la formación de varias generaciones de médicos y especialistas en nuestra provincia.

Convencido de la importancia de la investigación clínica como motor de progreso, promovió la creación de la Unidad de Lípidos y Factores de Riesgo Vascular del hospital. Fue también uno de los primeros clínicos en participar en ensayos clínicos multicéntricos internacionales. Durante años coordinó el Comité Ético de Ensayos Clínicos del Hospital General Universitario de Elche, que llegó a ser uno de los más activos de la provincia.

Su proyección profesional en el ámbito autonómico y nacional le llevó a impulsar la creación de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana, de la que fue presidente, y a organizar el primer congreso celebrado en la provincia de Alicante. Asimismo, promovió las reuniones clínicas periódicas de los Servicios de Medicina Interna del sudeste, favoreciendo la colaboración entre profesionales de Alicante, Murcia y Albacete.

Ilicitano de adopción, mantuvo siempre un firme compromiso con la ciudad de Elche, participando activamente en su vida social.

Hoy, quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado, dentro y fuera del Servicio de Medicina Interna, lamentamos profundamente su pérdida. Nos queda su ejemplo, su legado y el recuerdo de una vida dedicada a la medicina, a sus pacientes y a todos los que compartimos con él nuestro día a día.

Descanse en paz.