A vueltas con la rotonda de l’Aljub

La rotonda de l’Aljub, que es uno de los puntos más saturados de tráfico de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Desde hace más de una década, la rotonda de l’Aljub, cuyo nombre procede del árabe y tiene un significado relacionado con el agua, se ha convertido en uno de los símbolos más claros de los desafíos urbanos de Elche, y en un quebradero de cabeza para los gobiernos municipales. Pero, para mí, la zona tiene un significado que va más allá del tráfico, de los coches y de las decisiones del Ayuntamiento: me trae recuerdos de mi infancia, allá por 1977.

Entonces, los terrenos donde hoy se levanta el centro comercial de l’Aljub y sus aledaños eran campos abiertos, pedregosos y polvorientos, perfectos para improvisar partidos de fútbol con amigos.

Solo existía el cementerio, silencioso y apartado, y el resto era un espacio en el que la imaginación convertía piedras en porterías y líneas invisibles marcaban los límites del juego; sin saberlo, empezábamos a habitar un lugar que años después sería un nodo vital de la ciudad.

Hoy, el lugar me devuelve a esos recuerdos; la rotonda, saturada hasta el límite, con sus semáforos, carriles y embotellamientos, parece un gigante que absorbe el tráfico sin piedad.

Cada hora punta es un recordatorio de que la ciudad creció demasiado rápido y de que la infraestructura nunca alcanzó a acompañar ese desarrollo. Los coches se mezclan, los conductores tienen que ejercitar la paciencia, y, en medio de todo, uno recuerda cómo aquel terreno polvoriento se transformó en un espacio en el que la movilidad y la vida urbana se encuentran y chocan.

El problema ha dejado de ser solo una molestia cotidiana, y se ha convertido en un asunto político de primera magnitud. La saturación de la rotonda de l’Aljub es la consecuencia tangible de años de crecimiento urbano sin planificación y visión estratégica, y los sucesivos gobiernos socialistas han girado la cara al problema.

Hoy, sin embargo, la historia parece cambiar. El Ayuntamiento de Elche ha aprobado un proyecto integral que pretende intervenir de forma estructural en la glorieta. La medida más destacada consiste en la construcción de un nuevo vial paralelo a las vías del tren, destinado a desviar el tráfico interurbano que hoy colapsa la rotonda.

Separar los flujos de quienes solo atraviesan la ciudad de quienes se detienen en el centro comercial promete alivio, y pone sobre la mesa la planificación que habría sido necesaria hace ya muchos años (recordemos que el centro comercial de l’Aljub cuenta ya con 23 años de historia, desde su inauguración en 2003).

A esto se suman semáforos inteligentes de corta duración, para ordenar los flujos en los momentos de mayor presión. El alcalde, Pablo Ruz, ha explicado con claridad que estos dispositivos «no son complicados, pero sí efectivos, permiten gestionar el tráfico sin paralizar la circulación y mejorar la seguridad de quienes transitan la zona».

V. L. Deltell

La intervención incluye también la reorganización de los accesos al centro comercial y la ampliación de plazas de aparcamiento, decisiones que combinan ingeniería y política, con resultados tangibles para la movilidad diaria.

La rotonda no es un problema aislado; es un laberinto dentro de un sistema que exige coordinación, previsión y visión política para que las soluciones sean sostenibles.

Ruz ha destacado que la intervención no se limita a resolver un problema puntual: «No estamos construyendo solo una vía para coches, sino una infraestructura que responde a las necesidades de una ciudad moderna, esto es planificación con visión de futuro». Su discurso refleja la intención de convertir una necesidad urbana en una oportunidad política: mejorar la movilidad, garantizar la seguridad y demostrar que la Administración puede actuar de forma efectiva ante problemas históricos.

Hace décadas, nadie podía imaginar la transformación que viviría esta zona; del campo improvisado de fútbol al nudo de tráfico diario, el espacio ha cambiado sustancialmente, y, con él, la ciudad. Los recuerdos personales conviven ahora con la realidad urbana, y la política se convierte en protagonista: decisiones estratégicas, inversiones y planificación son las herramientas para reconciliar crecimiento económico y calidad de vida.

La intervención proyectada es también un mensaje de responsabilidad, pues obras de esta magnitud requieren una supervisión constante, coordinación entre las áreas municipales y transparencia para cumplir plazos y objetivos.

Ruz lo resumió con firmeza: «Sabemos que cualquier obra genera molestias temporales, pero los beneficios duraderos superarán con creces las incomodidades momentáneas; nuestra prioridad es garantizar que la ejecución sea eficiente y clara para todos».

La rotonda de l’Aljub durante años ha sido sinónimo de caos, estrés y desorden, pero podría convertirse en ejemplo de eficiencia urbana; separar flujos, reorganizar accesos y modernizar el control semafórico son pasos hacia un modelo de ciudad más seguro y previsible. La intervención refleja cómo la política puede generar resultados concretos, cambiando la experiencia de los ciudadanos y transformando un problema histórico en oportunidad de progreso.

Hoy, cuando paso por este lugar, contemplo la ciudad en capas: la memoria de la infancia, los cambios urbanísticos y la gestión política. La rotonda de l’Aljub nos recuerda que las infraestructuras no son solo asfalto, semáforos o carriles; son escenarios en los que la historia, los recuerdos y la política se cruzan, afectando directamente a la vida cotidiana. Resolver este problema urbano es devolver tiempo, seguridad y confianza a quienes transitan la zona cada día.

La ciudad mira hacia adelante, con obras en el horizonte y la esperanza de que lo que fue un conflicto persistente se transforme en ejemplo de planificación urbana eficaz. Pablo Ruz concluía: «Esta intervención marca un cambio en cómo abordamos la movilidad urbana, mejora la circulación y envía un mensaje: la política puede generar resultados reales cuando se ejerce con responsabilidad y visión».

Mientras tanto, en mi memoria, los goles de aquellos partidos improvisados en campos de tierra siguen resonando; tan solo nos jugábamos un litro de Fanta, que por supuesto pagaba el que perdía.

La rotonda y el centro comercial han cambiado el paisaje físico, pero la memoria permanece, recordando que el crecimiento urbano no borra la historia personal de quienes habitamos estos espacios antes de que fueran infraestructuras estratégicas.

Entre la nostalgia y la política, la rotonda de l’Aljub es hoy un lugar de tránsito complejo, que precisa de un riguroso estudio y de las decisiones adecuadas. Un ejemplo de cómo las ciudades crecen y de cómo la planificación puede reconciliar pasado, presente y futuro. Hasta pronto.