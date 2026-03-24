1891: cuando la electricidad llegó a Elche y comenzó a iluminar su futuro

La llegada de la electricidad a Elche en 1891 marcó uno de los momentos más significativos del proceso de modernización de la ciudad a finales del siglo XIX. En una época en la que muchas ciudades europeas comenzaban a incorporar avances tecnológicos que transformaban la vida urbana, la implantación del alumbrado eléctrico representó para Elche la entrada en una nueva etapa de progreso material y desarrollo urbano.

Hasta entonces, la iluminación nocturna de la ciudad dependía de sistemas tradicionales como los faroles de aceite o de gas, que ofrecían una luz débil y limitada. Las calles quedaban parcialmente en penumbra y la actividad urbana disminuía considerablemente después del anochecer. Este sistema exigía además un mantenimiento constante y no garantizaba una iluminación uniforme. La electricidad, en cambio, ofrecía una solución mucho más eficaz, permitiendo una iluminación más potente, estable y duradera.

Las noticias publicadas en la prensa de la época muestran que el proceso de implantación del alumbrado eléctrico en Elche comenzó a concretarse en marzo de 1891. En esas fechas se anunciaba que el nuevo sistema quedaría instalado de forma definitiva entre los días 15 y 20 de marzo, lo que despertó una gran expectación entre los habitantes de la ciudad. Poco después, a comienzos de abril del mismo año, los periódicos informaban de que el alumbrado eléctrico había sido finalmente inaugurado, señalando que se trataba de una importante mejora para la población y una muestra clara del progreso que estaba experimentando la ciudad.

La introducción de la electricidad no solo tuvo un impacto técnico, sino también social. Las calles mejor iluminadas permitieron prolongar la actividad urbana durante la noche, favoreciendo la vida comercial y social. Los espacios públicos se volvieron más seguros y transitables, lo que contribuyó a transformar la forma en que los ciudadanos utilizaban la ciudad después de la puesta de sol. Para muchos habitantes de la época, acostumbrados a una iluminación tenue e irregular, las primeras luces eléctricas debieron de resultar una auténtica novedad.

Este avance se enmarcaba además en un proceso más amplio de modernización que afectaba a muchas ciudades españolas durante el periodo de la Restauración. Desde la década de 1880, la electricidad había comenzado a implantarse en diversas ciudades europeas y españolas, sustituyendo progresivamente a los sistemas tradicionales de iluminación. En España, ciudades como Barcelona y Madrid fueron pioneras en la introducción de este nuevo sistema, y poco a poco otras ciudades medianas comenzaron a adoptar la misma tecnología.

En el caso de Elche, la llegada de la electricidad coincidió con un periodo de transformación económica. Aunque la ciudad mantenía una fuerte vinculación con las actividades agrícolas, especialmente con el cultivo de palmeras y otros productos de regadío, empezaban a desarrollarse nuevas actividades manufactureras que con el tiempo darían lugar a la consolidación de la industria del calzado. La electrificación facilitaría posteriormente la incorporación de maquinaria y motores eléctricos en talleres e industrias, contribuyendo al crecimiento económico de la ciudad durante el siglo XX.

Por todo ello, la implantación del alumbrado eléctrico en 1891 puede considerarse uno de los hitos que marcaron el inicio de la modernización urbana de Elche. Más allá de la mejora práctica que supuso para la iluminación de las calles, la electricidad representó un símbolo visible de progreso y de incorporación a las transformaciones tecnológicas de la época. Aquellas primeras luces eléctricas no solo iluminaron las calles de la ciudad, sino que también anunciaron el comienzo de una nueva etapa histórica para Elche.