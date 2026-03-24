En el principio fue Sobre el terreno, un programa matinal deportivo que se emitía los domingos a mediodía. Más tarde llegó al segundo canal Polideportivo, todavía en blanco y negro. Eran tiempos en los que las retransmisiones se podían contar con los dedos de una mano. Hasta que llegó Estadio 2, el gran contenedor de deportes de los sábados por la tarde, presentado por Olga Viza. Todavía faltaba mucho para que llegase el canal Teledeporte, que arribó en 1994 con motivo de los Juegos de Invierno de Lillehammer.

Hasta que este mes de marzo este mismo canal, que conforma sus 24 horas de programación emitiendo retransmisiones deportivas, ha inaugurado su propio contenedor para los fines de semana. Bajo el nombre de Gran estadio, un presentador va enlazando conexiones con distintas competiciones. Es una forma de vertebrar y dar coherencia a los deportes previstos para la jornada. Pero a la hora de la verdad sus contenidos acogen una paradoja.

El fin de semana pasado se celebró en Polonia el Campeonato de Atletismo en Pista Cubierta. ¿Pudimos verlo completo? Para poder hacerlo nos remitieron a la plataforma Rtve Play. Chirrió que desde ese nuevo Gran estadio de Teledeporte se interrumpiese todo un mundial para informar de los resultados de la liga de fútbol sala, por ejemplo.

Esto me recordó a los años sesenta y primeros setenta, cuando durante todas las tardes de los domingos en TVE aparecían rótulos en la pantalla cada vez que en un partido de fútbol de la primera división se marcaba un gol. Lo mismo daba que se estuviese emitiendo un programa de José María Íñigo que un musical. El marcador en el margen inferior derecho nunca falló.

Es una pena que, por atraer a más espectadores, Teledeporte mancille sus retransmisiones reinas cortándolas para informar de asuntos menores.