El día que mi madre se ocultó con un capirote para poder procesionar en la Semana Santa de Alicante

Semana Santa 2026: Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante / Rafa Arjones

Semana Santa de Alicante de finales de los años 60. Miércoles Santo. Cuatro personas van por la calle en dirección al Convento de las Monjas Agustinas. Las cuatro llevan puestos sus capirotes. No se les ven las caras.

Llegan a la iglesia y se juntan con el resto de cofrades, que en ese momento se están preparando y se ponen sus capirotes. Sale la procesión, la del Cristo del Divino Amor y "La Marinera", unos llevan al Cristo, otros reparten caramelos, todos los miembros participan en el desfile procesional con devoción.

Al finalizar, esas mismas cuatro personas se alejan y, muchas calles más allá, alejadas del gentío, sin que nadie les pueda ya ver, se quitan los capirotes. Son cuatro mujeres. Una de ellas es mi madre.

Hace más de cincuenta años, el cura prohibía a las mujeres salir en procesión y en la cofradía había hombres que no estaban de acuerdo. Para sortear esta retrógrada medida, lo que hicieron fue lo narrado, salir de casa con el capirote ya puesto para, al llegar a la iglesia, que el párroco no pudiera verles los rostros.

Pasa el tiempo y me pregunto en qué hemos avanzado. En Sagunt, la cofradía de la Sang, que lleva cinco siglos organizando las celebraciones, ha vuelto a vetar la entrada de las mujeres. No se crean que la votación ha sido ajustada: 267 votos en contra y 114 a favor.

El alcalde ha dicho que es el momento "de ser valientes y dar un paso hacia la igualdad", mientras el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, sostiene que se trata de una entidad privada "con sus costumbres", para añadir que "debemos impulsar la inclusión". Son dos maneras de enfocar el tema, una rotunda y otra permisiva.

Mi hija, en 2º de ESO, tiene examen de Historia esta semana. Hemos estado el fin de semana repasando el tema, la invasión musulmana y la reconquista española. Me preguntaba por qué tenía que saber todo eso, que no le iba a servir. Entonces salió en la tele el tema de Sagunt y le dije que hay que conocer la historia para entender el presente.

Tenemos que luchar todos los días, tenemos que conquistar derechos que nos son pisoteados solo por ser mujeres. Somo iguales, pero muchos (y muchas también) no nos quieren dejar serlo. No lo consintamos.