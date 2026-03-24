Solidaridad mutua

Parejas imperfectas ** ½ De Martyna Majok Versión y dirección: Bernabé Rico

No es un drama ni una comedia. Las dos cosas fusionadas para ser más exactos, con un par de historias que transcurren en paralelo. La discapacidad física, moral y psicológica. Esto es Parejas imperfectas, de la autora estadounidense de origen polaco Martyna Majok. La pieza obtuvo el premio Pulitzer 2018 y defiende la necesidad de la integración y la comunicación de distinta índole, como se ha podido ver en el Principal de Alicante. El camionero en paro depende de Toni Cantó, cuyo dicharachero personaje cuida de su exmujer triste y cabreada, tras un reencuentro inesperado y después de un accidente que la ha dejado tetrapléjica. Otro de los papeles es el de un brillante estudiante de doctorado con parálisis cerebral, que está atendido por una hija de inmigrantes recién licenciada y con problemas económicos. Respectivamente, Lola Baldrich, Marcos Mayo y la actriz de origen serbio Mirela Balić. Todos bajo la dirección de Bernabé Rico, también responsable de la versión. El ritmo lento de los sencillos pasajes lo asumen eficazmente. Cantó dejó la política y Mayo, con excelente mérito, tiene el obstáculo que presenta en escena. Cuatro seres imperfectos, cada uno desde su situación particular, intentan sobrevivir a su manera, y los intérpretes transmiten credibilidad al público. El ligero y preciso texto y la puesta en escena visibilizan estas dificultades que llegan a los espectadores hasta cierto punto. A pesar de las diferencias o de las condiciones personales, queda demostrada la capacidad de conexión entre las personas y la necesaria cooperación mutua. La distensión y la suave tensión dramática la acogen los diálogos y las situaciones en las que encontramos una reversible escenografía de Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer, la cual se sitúa de un modo eminentemente teatral. Ambos cuidadores rompen barreras poco antes de concluir. Y la escasa concurrencia recompensó al cuarteto que interviene en los diversos cuadros del interesante tema visto en el coliseo alicantino.