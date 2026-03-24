Los unos y los otros no son iguales

Plan anticrisis del Gobierno de coalición progresista, debido a la inasumible situación de la guerra en Irán iniciada por Trump y Netanyahu, los dos sujetos más sobresalientes del panorama internacional en el peor sentido. El decreto pone encima del tapete aspectos que nunca llevarían a cabo las derechas. Esa es la diferencia entre unos y otros ante cualquier dificultad y en el paisaje nuestro de cada día. Sin embargo, las mentiras y la ira funcionan y muchos se echan en los brazos hostiles de los que jamás harán nada bueno por ellos. Salta a la vista y demostrado queda a diario.

Que conste en la Constitución el «Estado social» significa que se tiene la obligación de garantizar el bienestar, promover la igualdad real, reducir desigualdades y asegurar derechos básicos. La sanidad y la educación públicas y los servicios sociales para toda la ciudadanía. ¿Encajan las fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras en esta misión, o únicamente velan por el sostén de unos privilegios frente al interés general? Proteger a los ciudadanos implica no ser un espectador e intervenir en la economía y la sociedad en beneficio de todos, pese a que el derecho a la vivienda siga en paños menores.

La tan pregonada libertad, por parte de los que solo creen en ella a su favor, es cuestión de que sea efectiva, no formal simplemente. No creen en la redistribución de la riqueza, en la distribución más justa de los recursos a través del sistema tributario y del gasto público. Pero se permiten lanzar cinismos y mezquinas osadías contra Sánchez y lo que huela a otra cosa. Esa clase de relatos hace huella, al parecer, y más de uno se deja abrazar por el oso creyendo que tiene cálidas intenciones.

Respecto a la situación ubicada a la izquierda del PSOE, continúa viva y coleando como no debe ser de otra forma. Los resultados de las últimas elecciones autonómicas y la necesidad de unirse invitan a la discusión sobre qué edificar, cómo hacerlo y con qué personas. En este sentido, el parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, lleva la iniciativa que se cristalizará nuevamente en el acto del próximo 9 de abril en Barcelona junto a Irene Montero, dirigente de la formación morada, a lo que se irán sumando nuevas convocatorias. La unión y evitar choques son imprescindibles.

A pesar de que Podemos haya mantenido una ambigua postura o se ha alejado más de una vez del asunto tachándolo de «cálculo electoral», ahora cambia de opinión. Ha de haber confluencia de fuerzas y convergencia de ideas. Contenido programático. Sin unidad seguiría ocurriendo más o menos lo mismo. La soledad del grupo conduce a lo que ha pasado en Castilla y León. Que se quedan sin representantes. La reflexión sobre el presente y el futuro de este espectro político deberá servir para afrontar las próximas elecciones generales previstas en 2027.

¿Qué hacer? Dar un paso al frente. Esa es la cuestión. Y la demanda de los que anhelan un amplio espacio que pueda evitar que la derecha extrema y la extrema derecha gobiernen en claro perjuicio inclusive de quienes pueden dar un voto a favor creyendo en las falsas bondades del PP y de Vox. El puzle político de la izquierda a la izquierda de los socialistas constituye un proceso ineludible de reconfiguración.

Madrid. 11.02.2026. Gabriel Rufián. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca

Una alternativa que dé horizonte y certidumbre al personal que necesita verse identificado y con respuestas. El asunto es marcar una hoja de ruta y conseguir un nuevo Gobierno de coalición progresista. Conste en acta que, pese a la contribución y presencia de Rufián, ERC rechaza cualquier estrategia electoral que pase por las izquierdas estatales. De tal forma, el portavoz de ese partido en el Congreso es la apuesta para encabezar la lista de las próximas generales.

A propósito de la guerra de Trump y Netanyahu, no de Europa, hemos ido viendo que los precios de los combustibles suben y que se unen voces europeas que dan la espalda al presidente estadounidense y se acercan a las posiciones defendidas por Pedro Sánchez. El bloque comunitario incrementa la presión para que se acabe la tragedia. El multilateralismo y el orden internacional lo exigen mientras las dos derechas españolas se pasan la sensatez por el forro de sus caprichos y se diferencian de los dirigentes más afines a Trump, que demuestran mayor cordura.

En los esfuerzos diplomáticos suele estar siempre la solución, no en las implicaciones militares. Esto confirma que el presidente español tenía razones fundadas para airear contundentemente su «No a la guerra». Del mismo modo, la apuesta por las energías renovables, sol, viento y agua, mantiene el precio de la luz más estable que en el resto de Europa. No son simplemente una herramienta de lucha climática, sino una manera de ganar independencia y soberanía. ¿Si el PP y Vox estuviesen gobernando estaríamos a la vanguardia en estas u otras cuestiones? Los negacionistas del cambio climático no creen en la transición energética y no lo reconocen. Les empujan los intereses económicos tradicionales, los bulos y la guerra cultural. No. Los unos y los otros no son iguales y nos benefician o perjudican.