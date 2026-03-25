Mediaset y la publicidad

En Mediaset no quieren que los espectadores nos saltemos las pausas, por lo que han impuesto un dispositivo que impide a quienes vemos sus programas a través de las plataformas avanzar rápido los bloques de anuncios.

Quienes sean asiduos de esta práctica habrán notado cómo de unas semanas a esta parte cuando intentan evitar las molestas pausas publicitarias tanto en Cuatro como en Tele 5 se habrán encontrado con un rótulo indicando que esa posibilidad no es posible.

Recuerdo cómo en más de un curso de verano dedicado a profundizar en las entrañas de las industrias audiovisuales celebrados en San Lorenzo de El Escorial, algún directivo de la empresa reconoció que su principal objetivo era satisfacer a los anunciantes, que a fin de cuentas eran los responsables de que la cuenta de resultados de cada temporada fuera positiva.

De ahí al chiste hay un paso. Sí, esa teoría que sostiene que la programación de algunas cadenas privadas consiste en un enorme bloque de publicidad que de vez en cuando es interrumpido para emitir fragmentos de programas. Desde luego que cada empresa es libre, dentro de la legislación vigente, de manejar los tiempos de la programación a su antojo. Pero la medida adoptada recientemente por los responsables de Mediaset afecta a quienes teníamos por norma ver los programas en diferido, a la carta y a la hora que más nos conviniera, dejando pasar a gran velocidad, bien los contenidos que menos nos interesaban, bien los bloques publicitarios. De hecho, algunos estamos abonados a las plataformas solamente para poder llevar a cabo esta práctica. Menos mal que por el momento solamente se le ha ocurrido esta idea a un grupo, y todavía nos queda carta blanca para seguir empleando el mando para pasar rápido lo que nos apetezca.