Los días 17, 18 y 19 (viernes, sábado y domingo) de abril de 2026 tendrá lugar en nuestra ciudad el 12º Encuentro de Dibujantes Urbanos en Elche «Dibujando entre Palmeras», organizado por Cuadernos Viajeros en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche y VisitElche, con el patrocinio de los comercios de bellas artes Art&Things, Dintelpa, Dolça Bellas Artes y Lloc d’Art.

Los dibujantes urbanos se distinguen por dibujar en grupo en el espacio público, sobre cuadernos y con cualquier material y técnica que sea útil para expresarse. Desde la observación directa y la veracidad, se ilustra lo percibido por medio del dibujo del natural con la finalidad de compartir los resultados a través de las redes sociales. El impulsor del movimiento fue el dibujante y periodista catalán Gabriel Campanario en 2007, desde Seattle (EE UU), lugar donde reside y trabaja.

Cuadernos Viajeros, agrupación de dibujantes sin ánimo de lucro, fundada en 2010 como lugar de aprendizaje o escuela de dibujo del natural, inspirada en los cuadernos de viaje y los dibujantes urbanos, considera de enorme valía para la formación artística estos encuentros anuales con dibujantes de todos los lugares y distintos niveles de experiencia. A lo largo de estos doce encuentros de dibujantes urbanos en Elche hemos tenido la suerte y el honor de contar en nuestra ciudad con grupos de dibujantes de fuera tan prestigiosos y activos como Ladrones de Cuadernos, Dibujantes Nómadas, Dibujantes de Alicante, Retratistas de Madrid, Cuatro Gatos, El dibujo elocuente… Cuyos componentes ya forman parte de nuestras amistades más queridas y que estamos deseosos de abrazar y compartir unos calamares mientras nos enseñamos los últimos trabajos en los cuadernos.

Participantes en el 11º encuentro de Dibujantes Urbanos en Elche. / INFORMACIÓN

Las inscripciones para el 12º Encuentro de Dibujantes Urbanos en Elche ya se pueden hacer en www.cuadernosviajeros.com, o www.encuentrodibujantes.cuadernosviajeros.com , hasta el viernes 17 de abril a las 14 horas. A partir de entonces se podrán realizar en el Punto de Presentación de Las Clarisas durante el transcurso del Encuentro. Si la inscripción es de un menor de 16 años, el día del encuentro deberá aportar la autorización de participación firmada por madre, padre o tutor/a legal (descargar autorización). La organización aconseja hacer las inscripciones por Internet para la mejor distribución de los obsequios de los colaboradores.

Desde la organización del Encuentro se quiere dar la enhorabuena y el agradecimiento a las artistas y educadoras como Carmen Pérez, Isabel Zapata y Dulce Quesada, de Elche, por inscribir a sus alumnos más pequeños en los Encuentros y regalarles la ocasión de vivir una experiencia artística que recordarán toda la vida. También las gracias a los padres y acompañantes. En un claro del dibujo figurará el nombre del artista, la edad, el título de lo dibujado y la fecha de realización. Estos trabajos infantiles serán los más preciosos de la exposición y merecerán ser fotografiados al lado de los jóvenes artistas. Se recomienda guardar los dibujos y fotografías en una carpeta y esperar que pasen los años. Será un magnífico regalo para la memoria y la emoción.

Cuadernos Viajeros en su calidad de escuela de dibujo del natural no sabe qué hacer para motivar a los niños y adolescentes de la ciudad a venirse a dibujar con nosotros los sábados por la mañana. Las prácticas artísticas las hacemos sin profesor, aprendiendo los unos de los otros. Y maravillarnos con las páginas de los cuadernos llenos de magia infantil y la espectacularidad de la perspectiva y el realismo. ¡Ánimo!

Inicio y presentación del Encuentro: desde las 16.30 horas del viernes 17 de abril hasta las 13.30 horas del domingo 19 de abril. El punto de encuentro y presentación de los participantes estará dispuesto en el Patio de los Naranjos del Centro Cultural de Las Clarisas, entrada por por el Passeig de les Eres de Santa Llúcia en horario de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas.

Una muestra del talento del 11º encuentro de Dibujantes Urbanos en Elche. / INFORMACIÓN

Tema y materiales: la temática a dibujar será todo aquello que llame la atención del dibujante en la ciudad de Elche: su patrimonio arquitectónico, sus parques y jardines, sus rincones, sus comidas, sus gentes… El formato recomendado es el habitual del dibujo urbano: cuaderno o bloc de dibujo y cualquier cosa que raye o manche: lápices, bolígrafos, rotuladores, tintas, acuarelas, café, vino…

Exposición de los dibujos: el domingo 19 de abril, a partir de las 11 horas, se expondrán los dibujos en el Passeig de les Eres de Santa Llúcia. Se colocan cuerdas entre los árboles y se cuelgan con pinzas todos los cuadernos u hojas sueltas que se realizaron durante el Encuentro. La organización hace hincapié en que se utilicen varios cuadernos para dibujar y poder mostrar los trabajos sin tener que pasar las páginas de un solo cuaderno.

La muestra de trabajos se prolongará hasta las 13.30 horas y será visitada por amigos y familiares de los artistas que se han citado allí y por todos los transeúntes en general que asisten asombrados a ver unos dibujos recién hechos y como secándose al sol. Con este fondo de imágenes de toda clase los dibujantes fotografían sus trabajos y se hacen muchos selfis con los colegas. Después de la despedida todavía nos queda la última comida de reflexión y valoración para preparar el siguiente Encuentro.

Esta exposición al aire libre es muy importante porque lleva el arte a la ciudadanía con total naturalidad, sin marcos ni cristales por en medio y sin historias raras en los catálogos. Sirviendo de inspiración y ánimo para nuevos dibujantes. Al tiempo que se ponen en vigor los principios fundamentales de nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE): acercar el arte a la gente. Continuará…