El cine español de TVE

No hay dos sin tres. A la ceremonia de los Goya y el Festival de Málaga siguió sin solución de continuidad una gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes en la que TVE mostró su poderío a la hora de apoyar la producción audiovisual de nuestro país. En todas las lenguas del Estado, con la máxima pluralidad de temáticas, contribuyendo a que buena parte del cine de autor que podemos ver año tras año sea posible.

Es la primera vez que tiene lugar una gala de estas características, sólo dos días después de que terminase el festival malagueño. Elena S. Sánchez y Pablo G. Bautista presentaron en el Salón de Columnas un catálogo con la mayoría de los títulos que se podrán ver en nuestras pantallas, fruto de la participación de TVE, en la que están directamente implicados dos nombres propios del área de cine, los de Gervasio Iglesias y José Pastor.

Saltando hasta el final del año, fueron presentados dos títulos de los que habrá que estar muy pendientes durante la próxima temporada de premios, Ruega por nosotras de Daniel Monzón, y La luz de Fernando Franco. Ambos abordan de un modo muy crítico sendas historias acaecidas en torno a la religión católica.

En junio llegarán Día de caza, una reinterpretación de La caza de Saura a cargo de Pedro Aguilera, con Carmen Machi y Rossy de Palma, e Ivan y Hadoum, de Ion de la Rosa, que fue premiada en el pasado Festival de Berlín. El 10 de septiembre llega Cronos, de Fernando González Molina, sobre el dispositivo activado el 17 de agosto de 2017 como reacción al acto terrorista de las Ramblas. También volverán Álex de la Iglesia con El malentendido y Paco León con Burundanga. Habrá que estar muy atentos a la cartelera.