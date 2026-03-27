El clarinetista Joan Enric Lluna interpreta un concierto de Jorge Grundman

Ficha Alicante, ADDA, 27 de marzo 2026 A las 20 horas. ADDA SIMFÓNICA ALICANTE Joan Enric Lluna, clarinete Joana Carneiro, directora invitada

Jorge Grundman Isla

(Madrid, 1961)

The history of a Smile (Historia de una sonrisa), para clarinete y orquesta, (Op. 96)

El compositor Jorge Grundman, residente con su familia en Alicante, empezó a componer a los 14 años de edad, momento en que inició sus estudios de piano, solfeo y conjunto vocal en el Real Conservatorio Superior de su ciudad natal, Madrid. A los 17 años de edad formaba parte de los grupos Power Pop ETC y Fahrenheit 451 como teclista y cantante. Desde 1985 fue profesor en la Escuela Superior de Ingeniería y Sistema de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid hasta que el pasado 2025 decidió jubilarse para dedicarse íntegramente a la composición musical. Sus obras han sido dadas a conocer en Europa y el continente americano. Varias de sus composiciones, más de un centenar, han sido encargos de organismos del prestigio de la UNESCO. Preside la Fundación Non Profit Music, dedicada a la divulgación de la música contemporánea. El concierto para clarinete y orquesta que hoy escucharemos, Historia de una sonrisa, fue dedicada a Joan Enric Luna, el clarinetista solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana que ya actuado anteriormente en el ADDA. La orquesta estará dirigida por la portuguesa Joana Carneiro, directora artística de la Orquesta Joven Gulbenkian, la más importante fundación cultural de Lisboa.

Johann Sebastian Bach

(Eisenach, Turingia,1685-Leipzig, 1750)

Suite orquestal número 3, en re mayor (BWV 1068)

La cronología y fechas de composición de las cuatro suites orquestales de Bach no se conoce exactamente, aunque se piensa que la 1 y la 4 datan de su período de Köthen mientras que las otras dos son de los años en que el gran músico del barroco dirigía en Leipzig el Collegium Musicum. Bach las denominaba oberturas, por la primera pieza del conjunto que siguiendo el esquema lento-vivo-lento creado por el francés Lully, a la que seguían un número variable de danzas del tipo de la Allemanda germánica, la Courante francesa, la Zarabanda española o la Giga inglesa, además de otras danzas más ligeras francesas, como la gavota o la bourrée. La Suite número 3 es, con la segunda, la más celebre de las cuatro por su carácter grandioso y la extraordinaria belleza del Aria del segundo movimiento. La obertura que la precede adopta un tono monumental con un estilo fugado en la parte rápida de la misma. Al Aria mencionada le sigue una Gavota doble donde son las trompetas quienes desempeñan un papel importante. Le sigue una Bourrèe arrolladora y una Giga en la que las trompetas, con su penetrante sonido, demuestran la mayor agilidad.

Robert Schumann

(Zwickau, Sajonia,1810-Endenich, 1856)

Sinfonía número 2, en do mayor (opus 61)

Cronológicamente es la tercera de sus sinfonías pues fue esbozada en Dresde en diciembre de 1845, una vez acabó con el Concierto para piano y orquesta. La finalizó un año después, cuando ya se manifestaban los primeros síntomas de la fatal enfermedad del compositor. «Puedo decir sin duda que es la resistencia del espíritu lo que aquí se manifiesta y que he intentado luchar contra mi estado de salud…», dejó escrito sobre esta obra cuya primera audición tuvo lugar en Leipzig el 5 de noviembre de 1846. La obra fue dedicada por Schumann al rey Óscar I de Noruega y de Suecia. Estamos ante una obra fruto del dolor y la victoria sobre sí mismo, de ahí la tonalidad general de esta sinfonía unas veces inclinada a la resignación y otras a la expresión de una alegría bastante exterior. Schumann tomó como modelo el sinfonismo del Clasicismo tardío aunque en la composición resuenan sus estudios del contrapunto de Bach y la técnica compositiva de Beethoven. No obstante estas reminiscencias la obra lleva en todas sus partes la inconfundible impronta del gran romántico que fue Schumann, quien tanto brilló en la composición al piano y en los ciclos de lieder.