"Altas capacidades’" ★★★★ Dr.: Víctor García León Int: Israel Elejalde, Juan Diego Botto

Altas capacidades posee la virtud de mezclar la mirada generosa de sus guionistas. La positiva corre a cargo de Borja Cobeaga y la pesimista, satírica y cruel de Víctor García León, a la sazón director de la película.

Hijo de José Luis García Sánchez y de Rosa León, y muy influenciado por Rafael Azcona, con el que tuvo un contacto muy cercano, el cine de Víctor García León rezuma sarcasmo y humor negro. Tras el brillante debut en Más pena que Gloria rodó su mejor película hasta la fecha, Vete de mí. Pero su vitriólica mirada permanece intacta.

Altas capacidades es una comedia muy recomendable que versa sobre lo que somos y lo que aparentamos ser, y se articula en torno a la impostura y las contradicciones que habitan en las personas. Una pareja de clase media afronta la oportunidad de matricular a su hijo en un colegio laico de élite. Para los padres supone asomar la cabeza en la clase alta, cosechar nuevas amistades y mayores ingresos. Dicen hacerlo por el vástago, pero quienes desean escalar en el ascensor social son ellos.

Ver en pantalla a Israel Elejalde, Marián Álvarez y Juan Diego Botto es una delicia (por no hablar de Pilar Castro en el papel de directora del colegio). El reto de los guionistas estriba en que la comedia, a la postre, resulte incómoda de ver, y las sonrisas queden por momentos congeladas por el humor ácido que se vierte en cada una de las secuencias. Altas capacidades es una película inteligente que perdurará en la memoria.