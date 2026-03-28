En Cataluña, no

Bien está que Cataluña cuente con La 2.Cat, un canal que incluye en su mayor parte producción propia en catalán. No es exagerado si tildo esa programación de modélica. Lo que no entiendo es que la parrilla de La 2 sea aniquilada en un 80 % para los habitantes de las cuatro provincias catalanas. No llego a asimilar que los espectadores de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona no puedan optar a ver programas como La aventura del saber o Sukha. Centrándonos en este último, de reciente estreno, me parece de todo punto inconcebible que el territorio donde se producía Culturas 2, que fue su predecesor, no pueda acceder a la nueva criatura.

Me podrán argumentar que gracias al streaming hoy en día es posible verlo todo a cualquier hora. Me podrán decir que mi planteamiento es obsoleto puesto que plantear a estas alturas que unos programas no se pueden ver en según qué territorios es poco menos que mentir. Pero como espectador «a la antigua» que soy, defensor a ultranza del consumo de la televisión lineal (es decir, visionando los programas a la hora en que se emiten), me da la impresión de que apearlos de la parrilla de la programación y dejar al pábulo del espectador y a su fuerza de voluntad que los busque en una plataforma supone tanto como privarles de una parte de su público potencial. A lo mejor estoy equivocado, y realmente mi planteamiento es obsoleto, pero que el menú de un canal tan interesante como La 2 no pueda verse en Cataluña me parece una anomalía. Tan grande como que La 2.Cat no pueda ser vista en la Comunidad Valenciana. Yo sería el primero en disfrutar de sus contenidos si no tuviese que rastrearlos en streaming.