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Opinión | Crítica | Teatro

Marc Llorente

Marc Llorente

Encuentro y comunicación

Imagen de la obra Filosofía mundana, basada en el libro de Javier Gomá.

Imagen de la obra Filosofía mundana, basada en el libro de Javier Gomá. / INFORMACIÓN

"Filosofía mundana"

★★ ½

De Javier Gomá.

Adaptación y dirección: Luis Luque

El título corresponde a unos libros con más microensayos de los que aquí tenemos. Vieron la luz previamente y ahora se ha reunido una selección para dar rienda suelta a un montaje con el universo de Javier Gomá Lanzón, autor de Filosofía mundana, un conjunto de reflexiones filosóficas sobre lo cotidiano y la dignidad de forma más o menos asequible para cualquier persona. Independientes unas de otras, pero unificadas de algún modo y con el sello común del autor, en las situaciones desfilan temas como el amor, la fortuna, la fuerza de la costumbre, la individualidad, la belleza o el sentido y el enigma de la vida, según la adaptación y dirección de Luis Luque. Los cuatro actores, Laura Pamplona, Jorge Calvo, Marta Larralde y Pepe Ocio, ejercen de oradores intermitentes y se presentan ante el público. Están muy correctos y nos ofrecen seguridad y cercanía respecto a los escasos espectadores que acudieron al Principal de Alicante. Imprimen impulso verbal, presencia y las cuestiones descritas en un cálido montaje con buenas intenciones y que teatralmente es monótono porque discursea mucho. De eso se trata pese a ciertas variaciones para no caer del todo en la rutina. No es suficiente. Las ideas no quedan escenificadas y el interés de los textos no luce de esta manera. La colaboración de Covadonga Villamil consiste en ir construyendo un jardín oriental. Los intérpretes participan en un ámbito con sensible atmósfera y visualidad que estimula la reflexión distendida, a lo que contribuye la música de Mariano Marín. No obstante, estas particularidades no mejoran el asunto. Importan lo que hacemos o no hacemos y conocerse a sí mismos. Suena El rey del glam con la voz de Alaska. Y la proclama «compórtate de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta» dejó al poco público pensando. El pasado viernes coincidió con el Día Mundial del Teatro, cuyo mensaje, de Willem Dafoe, exalta el poder de este espacio de encuentro y comunicación que induce a cuestionarnos.

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