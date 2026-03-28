- Te veo un poco tristón, JC. Como decepcionado…

- Me conoces, Pa. Nada te puedo ocultar.

- Solo llevamos conviviendo seiscientos millones de eones…

- Es que en mi planeta favorito pasan cosas… o mejor… no pasan cosas.

- Explícate, que a críptico no te gana nadie.

- León.

- ¿No te estoy diciendo? Eres oscuro como el Universo por la noche.

- Nuestro León, Pa. XIV. El Papa. Nuestro delegado de clase.

- Sí, sí, carape. Sé quién es León XIV. Pero no veo el problema.

- Pues el problema es que no hay problema, precisamente. Fue elegido el 8 de mayo de 2025, va a hacer pronto un año. Y en este tiempo en la Tierra han pasado cosas…

- Muchas cosas, diría yo… y pocas buenas.

- Así es. Guerras en Europa, Oriente Medio, Irán… Trumpi haciendo de las suyas, Putin por el otro lado, y cada vez más desigualdad, millones de refugiados, infancias destrozadas…

- Sí, lo sé… lo de la Humanidad no es ni medio normal.

- ¿Pero has oído a León elevar la voz, pegar un puñetazo encima de la mesa?

- Hombre, JC… su margen no es…

- Está puesto ahí para ser la conciencia de ese mundo, Pa. Lo escogimos para que sea una voz entre los poderosos, para que eleve sus protestas ante las injusticias, se haga oír tanto por sus humildes fieles como en los foros más elitistas, porque por eso es Jefe de Estado y tiene un enorme predicamento, que sus antecesores han ido cultivando, de mejor o peor manera, a lo largo de los siglos. ¿O para qué estamos pagándole un sueldo de Papa? ¿Para que salga al balcón del Vaticano y bendiga a la multitud cada quince días?

- No seas duro con él, JC. León ha tenido mucho trabajo…

- ¿Trabajo? ¿Pero cuál es su función principal? Él ha de erigirse en el Pepito Grillo de un planeta, alzar la voz contra lo que considere injusto, combatir con las otras creencias religiosas y hacer prevalecer a la verdadera, la nuestra. Ha de ser un peluche con los humildes y duro como un guante de hierro con los tiranos, alzar la voz contra la guerra, impedir esa e«pecie de complacencia que algunos de nuestros fieles experimentan hacia la desigualdad y la sinrazón.

- Pero eso no siempre es fácil, JC.

- ¿Y quién dijo que lo fuera a ser? ¿Acaso pusimos ahí a un pusilánime que aspirara a medrar y luego jubilarse? Ese puesto representa la cúspide de nuestra Institución, y un referente para toda la Humanidad. Si el Papa no denuncia, parece que no hay caso.

- Tiene muchos problemas internos, JC. No es fácil gobernar una Institución como la nuestra.

- Encerrarse en los muros Vaticanos a litigar con la Curia no es lo que habíamos programado para su figura. ¿Y de los avances que le sugerimos? ¿Qué hay del asunto del papel de la mujer en la Iglesia? ¿Y del anacronismo del celibato? ¿Y de la orientación hacia las nuevas ideas, de la atracción a los jóvenes?

- Pues francamente…

- Hay algo más.

- Por el amor de mí. ¡No paras!

- Resulta que León va a visitar España.

- Un viajecito de vez en cuando no sienta mal a nadie.

- ¡Pa, por favor!

- Per…don…

- Va a España, como te digo. Pero hay novedades.

- ¿Novedades?

- La Conferencia Episcopal Española ha enviado un dossier de patrocinio a grandes firmas, inversores y fundaciones. El objetivo es atraer financiación privada, ofreciendo distintas modalidades de colaboración con beneficios asociados.

- ¡Caramba! Supongo que pretenderán cubrir los costes del viaje y los actos que realizarán allá, sin que el Estado español tenga que rascarse el bolsillo.

- Sí, eso es. El plan de financiación establece cinco niveles de aportación que van desde los 1.000 euros hasta el millón de euros. En la cúspide se sitúa el llamado «Gran Benefactor», reservado a quienes contribuyan con entre 500.000 y 1.000.000 de euros. Esto permite mantener un encuentro personal con León. El nivel «Benefactor» aporta entre 250.000 y 500.000 euros, aunque no se garantiza una audiencia privada.

- Comprendo…

- El nivel patrocinador aporta entre 50 y 250.00 euros, el colaborador 10.000 euros y el amigo dona 1.000 euros.

- Vamos a ver, JC: ¿me quieres decir que hay que rascarse el bolsillo severamente si quieres darle un beso al anillo del Papa en su viaje por España?

- Así es, Pa. Nuestro mudito se presta a este invento. En fin…

- No sé qué decirte, JC. Me dejas un tanto perplejo.

- ¿Perplejo? ¿Ves mi cara?

- Sí… está bastante enrojecida…