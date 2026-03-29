Fin de ciclo de Antonio Pérez y el PP en Benidorm

Ya está. Lo han hecho. Antonio Pérez y el PP han hipotecado a Benidorm para los próximos 50 años con una losa de casi 570 millones. Para ponerlo en dimensión: la friolera de 95.000 millones de las antiguas pesetas. Pagaremos el doble de la sentencia inicial. Una locura. Y eso, por mucho que se empeñe Antonio Pérez y el PP con su borrachera de poder para enmarcar el asunto en una cuestión casi administrativa y de trámite, es la ruina para Benidorm. Esa es la realidad. Y tienen que conocerla punto por punto los ciudadanos. La cifra final que se acabará pagando como consecuencia de la peor sentencia por mala gestión contra un municipio en España supone algo más de 8.000 euros por vecino y tres veces y medio el presupuesto de Benidorm. ¿Imagina que usted tuviera que pagar una deuda que subiera a más del triple de sus ingresos anuales? Sería la quiebra de su familia. Esa es la situación a la que nos ha conducido Antonio Pérez y el PP.

Detallemos la trampa en la que nos han metido. De aquí a finales de este año, el Ayuntamiento de Benidorm tendrá que abonar 60 millones, de los cuales 55 ya han sido concedidos por el Gobierno de España. Esa cantidad habrá que devolverla en 12 años con unos 13 millones más en intereses. Así que a Antonio Pérez para poder acabar lo que le queda de su actual mandato le saca las castañas del fuego el malvado Gobierno de España. Cosas de esta vida. A partir de ahí se abre un periodo de carencia de cuatro años hasta 2030. No se amortiza ni un euro pero sí se pagan 7,25 millones anuales en intereses. En total, 29 millones. Traducción: el ahora alcalde se “compra” el tiempo para llegar a las elecciones de dentro de un año ocultando a los vecinos lo que le espera a la ciudad dentro de cinco años. ¿Puede alguien que le hurta a sus vecinos la verdad seguir ni un minuto más como alcalde?

¿Y qué pasará a partir de 2031? Que el Ayuntamiento de Benidorm tendrá que abonar por la nefasta gestión urbanística de de Serra Gelada un mínimo del 8% de sus ingresos corrientes. Al menos, ocho de cada 100 euros quedarán bloqueados y no podrán utilizarse en mejoras para los vecinos. Habrá que dedicarla a pagar el pufo lo que condicionará por completo el futuro de la ciudad. A una media de 12 millones de euros anuales, una vez que el pago comience en 2031, harían falta unos 47 años para liquidar toda la deuda. Y en ese tiempo se pagarían, además, alrededor de 175 millones más en intereses. Suma y sigue. Añadan, además, la ocurrencia de pagar una parte a cambio de suelo, casi imposible de aplicar porque no existe un informe detallado del patrimonio disponible y porque es una medida, cabe analizarla, que genera muchísimas dudas legales. ¿Por qué pagar con suelo y no subastar antes esos posibles terrenos disponibles para ver si se puede obtener una cantidad mayor? ¿Qué intereses hay detrás de todo eso?

Resumen: 570 millones en casi 50 años. Antonio Pérez y sus ediles del PP se llevan por delante la capacidad de gestión de las arcas municipales hasta 2080 pero, sobre todo, se cargan el futuro de las próximas cinco generaciones de vecinos de Benidorm. Resulta que Antonio Pérez no era tan “bon xic”. Al contrario. Era un muy mal gestor y ya el peor alcalde de la historia. Un alcalde que ha decidido maquillar la realidad y anteponer su propio interés al de los vecinos a los que dice representar. La salida es buena para "Pérez&PP" pero muy mala para la ciudad. Priman su beneficio personal y político sin tener en cuenta el futuro de Benidorm. Nadie se puede alegrar de la situación. Es uno de los peores momentos de la historia de nuestro pueblo. Pero es necesario que tanto Antonio Pérez como los ediles del PP asuman su responsabilidad. El mal ya está hecho... por ellos.

Por eso me preocupa el futuro. Diseñar y trabajar en el Benidorm que viene. Construir un modelo de ciudad para todos y aún mejor del que tenemos. ¿Alguien piensa que con esta hipoteca, el mismo rumbo y un capitán a la deriva al mando, nuestro pueblo estará en mejores condiciones dentro de cinco años cuando haya que afrontar el grueso del agujero que nos van a endosar Antonio Pérez y el PP? No. Por eso el cambio es necesario e inaplazable. El gran reto de Benidorm será tener una estrategia clara para poder remontar con el menor impacto posible. Tenemos que sentar las bases de una ciudad mejor para los que la viven y con más oportunidades en los próximos años.

Esa estrategia tiene que pasar, en primer lugar, por garantizar mejores condiciones de vida a nuestros vecinos. Debe ser nuestra prioridad. Ponerlos en el centro de la acción del gobierno. Ejemplo: tenemos un pueblo muy sucio necesitado de un gran plan de limpieza mucho mejor que el actual. Pero además tenemos que actuar en otros tres frentes. Primero. Recuperar la imagen, la confianza y la credibilidad de una ciudad muy golpeada en este mandato por la mala gestión del PP y de Antonio Pérez. Segundo. Levantar esa hipoteca reputacional nos permitirá optar a más recursos atrayendo nuevos polos de inversión externa. Una iniciativa que, además, debemos complementar poniendo en marcha instrumentos como la tasa turística, como ocurre ya en casi todo el mundo. Nuestros vecinos no pueden ser los paganos de la nefasta gestión del PP. Tercero. Conseguir más recursos servirá para proteger los servicios públicos de los que viven en Benidorm, recibir mejor a nuestros turistas y garantizar que el “pufo” que deja el PP no lastre aún más a la ciudad. Darle un nuevo impulso a Benidorm a pesar de tener que afrontar la peor condena por mala gestión contra un municipio en España.

Y, por eso, los que han metido a nuestro pueblo en la situación en la que se encuentra, no pueden encabezar la salida a la crisis. Nos han metido en el agujero y ahora no pueden liderar una solución para evitar el precipicio al que con absoluta irresponsabilidad nos han conducido. No tienen ni la legitimidad, ni la autoridad, ni la capacidad, ni la credibilidad para hacerlo. Fin de ciclo de Antonio Pérez y del PP en Benidorm. Ellos son la ruina y la bancarrota. Nosotros la alternativa ahora y el cambio en un año. Comienza la cuenta atrás.