El Challenger de Montemar, palabras mayores

El Challenger de Montemar ha superado todas las expectativas con una edición superlativa a todos los niveles. Dejó una de esas sensaciones que distinguen a los torneos de prestigio: una organización que no solo cumple, sino que marca la diferencia. El éxito fue rotundo con todas las entradas vendidas desde hace semanas, un cartel de lujo y unos partidos brillantes. Desde el primer día se notó que el torneo se organizó con ilusión y profesionalidad con instalaciones muy cuidadas, horarios cumplidos y una logística fluida tanto para jugadores como para el público que llenó las gradas durante toda la semana. Montemar ofreció de nuevo una imagen perfectamente valida para un torneo de superior categoría, algo que no siempre es fácil en un Challenger. En este caso, Montemar dio con la tecla un año más. 100 puntos ATP se lleva Pablo Llamas, que fue la gran revelación del torneo con un tenis muy aplaudido por el público, pero Montemar se lleva mucho más consolidando su posición en el panorama tenístico. Los jugadores elogiaron la competición y las facilidades concedidas en todo momento. José Pedro García, Iván Navarro, Chimo Pérez y un largo etcétera de profesionales del club alicantino han conseguido un challenger de auténtico lujo. Montemar no solo hizo las cosas bien, sino que se consolidó como un Challenger muy bien gestionado, con bases claras para seguir creciendo y convertirse en una cita destacada dentro del circuito profesional. Ha costado situar el torneo en una fecha ideal que cuadre en el calendario de tierra batida de los tenistas pero ahora el objetivo es seguir creciendo y aspirando a uno de categoría superior. Comienza la cuentra atrás para la próxima edición de una competición que se ha convertido en una de las referencias deportivas de Alicante.