Una Semana Santa «política» hace 190 años en Sant Vicent del Raspeig

El día 31 del mes de marzo de 1836, se cumplen ahora 190 años, está fechado el Manifiesto de Petición de Autonomía del actual municipio de Sant Vicent del Raspeig, entonces partida rural de Alicante.

Cuando intentamos comprobar qué día de la semana fue ese 31 de marzo del citado año 1836 nos aparece que fue jueves; y si indagamos más, fue Jueves Santo. Es decir, el manifiesto de autonomía local sanvicentera se firmó y se recogieron las firmas en plena Semana Santa de ese año. Y, concretamente, el Jueves Santo, es el día en el que en esa festividad religiosa empezaban las procesiones de Semana Santa; no había otras en el pueblo desde la del «Diumenge de Rams».

Cuando analizábamos el manifiesto, uno de los primeros firmantes es el cura párroco, D. Juan Montoyo, el otro es Mariano Beviá, que sería el primer alcalde. ¿Y todo eso qué significa? ¿Qué nos está indicando? Que los promotores, del que podemos denominar proceso de segregación de la partida de El Raspeig, utilizan las estructuras de la festividad religiosa (ritos y ceremonias y los edificios) para conseguir las firmas y los adeptos para la causa. (Como vemos todo está inventado).

Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de la población vive diseminada por la partida, las Fiestas, la de la Semana Santa y las que continuarán una semana después con la Fiesta Patronal, eran un motivo de concentración y de visita al centro neurálgico del territorio, la iglesia parroquial y las calles anexas, y a los mercados ambulantes allí instalados en esas fechas. Ocasión adecuada para comunicar proyectos y recabar adhesiones.

En aquella época, en lo que realmente era un caserío, el actual centro del casco urbano, y en el que los únicos edificios de cierta relevancia o importancia eran el templo y su anexa Casa Abadía (no existían ni lo que podemos denominar palacios o casas señoriales, ni nada parecido), los promotores utilizan el despacho del cura en la citada Casa Abadía, e incluso los salones parroquiales, para redactar el texto y recoger las firmas.

Como decimos, el primer día de la Semana Santa tradicional en Sant Vicent era el «Dijous Sant», en el que se realizaba la primera procesión; ese 31 de marzo de 1836. Las otras procesiones eran la del viernes (Divendres Sant) y después de la «Nit del Dissabte de Gloria», la última procesión era la del «Encuentro», «el Encontre», en la mañana del domingo. Aparte de los actos en la Iglesia, no había más actos en la calle en la tradición de la Semana Santa Sanvicentera.

Y es que la Semana Santa Sanvicentera, como era la tradicional en el Antiguo Regne de Valencia, lo que celebra no es la Pasión y Muerte, el Calvario y la Crucifixión (como en Castilla o Andalucía), sino que lo que celebra es la Resurrección y la Gloria. De ahí que sus momentos culminantes eran el «Dissabte de Gloria», con la tradición de «trencar» objetos de cerámica, fuegos artificiales y la tradición de «llavarse el ulls» (lavarse los ojos), al comienzo del domingo; a las 12 de la noche, hora solar. Y, especialmente, la procesión del «Encontre», el encuentro entre las imágenes de la Resurrección y la Virgen, momento culminante de la festividad, en la mañana del Domingo; en la que el caserío olía a «toñas y monas», y que marcaba la señal para la celebración final, salir al campo a «menjar-se la mona». Y es que la tradicional Semana Santa Sanvicentera era una fiesta.

En resumen, el trasfondo de esa Semana Santa Sanvicentera de hace 190 años fue un proceso político subsumido en los actos y celebraciones religiosas. Fue, por tanto, una Semana Santa atípica y «política», interesante y digna de estudio por todo lo que la rodeó (la interrelación política-religiosa), y representó un antes y un después en el devenir de los habitantes de la entonces partida de El Raspeig.