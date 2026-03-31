Una de teatro

Qué sería de nosotros sin la televisión pública. Siquiera una vez al año podemos asistir a una representación que se filma exprofeso para TVE. En esta edición fue 1936, dirigida por Andrés Lima, grabada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid por un equipo de RTVE de más de 15 personas.

El espectáculo teatral fue dirigido por Andrés Lima y escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga. Se estrenó en noviembre de 2024 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid y fue uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2025. Durante sus cien representaciones, la mayoría con las localidades agotadas, fue visto por 50.000 espectadores.

Además, por Atención obras pasó Aitana Sánchez-Gijón, que está a punto de estrenar Malquerida, que llegará a Alicante en otoño. Aunque el mayor despliegue para cubrir la conmemoración tuvo lugar en RNE, donde entre las numerosas entrevistas actores y actrices destacó la realizada por Pepa Fernández a Malena Alterio y Carmen Ruiz por La vida extraordinaria, que veremos en Alicante en junio.

Esperemos que el Canal Cultura que se inaugura también el mes de junio acoja de un modo ordenado contenidos teatrales. Desde los Estudio 1 hasta las últimas funciones grabadas para televisión (Carmen, nada de nadie o Tee rooms), sin olvidar los Imprescindibles dedicados a figuras de la dramaturgia, como José Sacristán, Nuria Espert, Gemma Cuervo, Calixto Bieito, Albert Boadella o La Fura del Baus.

Desde que Rosana Torres emprendió la aventura de dirigir y presentar el programa El carro de la farsa a finales de 1982, TVE no debía haber interrumpido la emisión de un espacio monográfico dedicado al teatro en su programación. El último de ellos fue Mi reino por un caballo. Lo echamos mucho de menos.