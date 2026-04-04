Seis adolescentes han sido ya identificados como presuntos autores de la campaña de acoso homófobo contra un profesor de un instituto público del pueblo mallorquín de Andratx. Se inventaron un perfil falso en una plataforma educativa y señalaron al docente, le expusieron con su nombre y apellidos, y le vejaron publicando fotos trucadas y burlas de contenido sexual. Unos prendas. Actuaron en grupo, de forma anónima y denigrante, contra un adulto que además es una figura de autoridad, cuya vida privada osaron mostrar sin pensárselo dos veces. No quisiera estar en los zapatos de sus progenitores. Ojalá no sean del tipo padres-abogados que interceden por sus retoños mucho más allá de lo que marcan las leyes de la lógica, y les pongan el correctivo que se merecen, además del que se van a llevar cuando concluya la investigación en curso. Qué sensación de fracaso tan grande has de sentir si tu hijo exhibe semejante comportamiento violento, machirulo y deplorable, falto de empatía y de sentido común. Si te pone en evidencia de esta manera. Los profesores están hartos de desempeñar su trabajo en un ambiente de tensión y de falta de respeto que va a más, se ha normalizado el enfrentamiento. Lo advierten los sindicatos de enseñanza y lo corroboran los datos, la convivencia en los centros educativos se deteriora: el año pasado se produjeron 79 actuaciones por agresiones al personal docente en las islas.

A quién habrán salido estos chavales rebosantes de supremacismo, con sus discursos de inquina disponibles para ser difundidos de la forma más grosera, que se comportan como si sus actos no fueran a tener consecuencias. «La homofobia y la intolerancia no tienen cabida en las aulas», dijo en las redes sociales la presidenta de Balears a tenor del ataque al profesor de Andratx. No tendrá cabida en las aulas, pero sí en el Parlament balear gracias a ella, que necesita los votos de la ultraderecha y los paga a cualquier precio. Con el explícito apoyo del PP de Marga Prohens sigue presidiendo la Cámara el infausto Gabriel Le Senne, de Vox, que se sentará en el banquillo acusado de delito de odio por haber arrancado y roto una imagen de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, asesinadas por falangistas. He ahí un ejemplo de que un acto de humillación a víctimas tiene premio y no merece reprobación política, un mensaje que muy bien pueden nuestros jóvenes interpretar como quieran. La segunda autoridad de Balears acaba de volver muy ufano de una reunión en Hungría en apoyo de Viktor Orbán, el dirigente ultra conocido por haber recortado los derechos de la población LGTBI en su país. Le Senne, como se recordará, trató hace dos años de evitar que la bandera arco iris se colocara en la fachada del Parlament como venía ocurriendo desde hace lustros, sin ningún tipo de problema, el Día del Orgullo. Él la considera "un símbolo divisivo que incomoda a una parte de la población" e incluso ha llevado a los tribunales por su cuenta el acuerdo de todos los grupos para exhibirla con normalidad. Ese es el espejo en el que los estudiantes de Balears pueden mirarse, para su desgracia. El de la discriminación, la homofobia y la falta de respeto al prójimo instaladas en la cúspide institucional de la Comunidad. Ese es el adoctrinamiento que les llega, cuántas lecciones de valores y tolerancia hacen falta para contrarrestarlo.