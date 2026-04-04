Orihuela atesora un museo pasionario

La comunidad franciscana de Orihuela ha conseguido para el fervor popular y el acervo cultural de nuestra ciudad un erario que pasará a los anales de nuestra historia, compuesto de diez reliquias pasionales que forman un minimuseo, donde pueden contemplarse ahora y en el futuro, como uno de los muchos tesoros que alberga nuestra ciudad, las reliquias están compuestas por: la Sábana Santa, Santo Sudario o Síndone (mortaja); viene avalada la pieza documentalmente con un certificado expedido por Monseñor Giuseppe Ghiberti, presidente de la Comisión Diocesana para la Síndone, que garantiza ser una réplica exacta de la que se encuentra en la capilla real de la catedral de San Juan Bautista de Turín (Italia). Se complementa con una foto en negativo que fue realizada por Secondo Pía, donde se aprecia con mayor nitidez el cuerpo inerte de un hombre que, por sus características, muy bien podría tratarse de la Impronta de Jesús de Nazaret.

Del Santo Cáliz o Grial mucho se han investigado, escrito y comentado sobre la autenticidad o no del cáliz que Jesús utilizó en su última cena con los apóstoles. Al respecto en la antigua sala capitular, hoy capilla del Santo Cáliz de la catedral de Valencia, se conserva un cáliz que la tradición aragonesa identifica con el Santo Grial. Consta de una copa de calcedonia ( piedra semipreciosa ) de 7 cm. de altura y 9,5 de diámetro, y un pie con asas añadido posteriormente. El catedrático de arqueología Antonio Beltrán ha fechado la copa superior en torno al cambio de era (siglo I), labrada en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, por lo que pudo estar en la mesa de la Santa Cena. El cáliz que se puede contemplar en la exposición oriolana es una copia exacta del existente en la seo valenciana.

La llamada corona de espinas, no era tal, pues se trataba de un casco o especie de sombrero espinoso, el expuesto en el museo oriolano está realizado con ramas de un arbusto espinante igual al utilizado por los romanos para coronar a Jesús de Nazaret, posiblemente el llamado en botánica “azufaifo zizyphus jujuba”.

La columna de mármol donde fue atado Jesús, así como el flagelo con el que fue azotado son una réplica exacta de los que se pudieron usar en tiempos de Jesús de Nazaret.

Se exhiben tres enormes clavosde hierro afilados, exactamente igual a los empleados por los romanos de la época, el más largo pudo ser el que atravesaba los dos pies del Señor, los otros dos clavos ambas muñecas. Jesús fue clavado en la cruz a diferencia de otros reos que eran atados al madero hasta dejarlos morir.

Los tres clavos, según la tradición, se conservan, uno en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, otro en la capilla del Palacio Real de Madrid, y otro se ha distribuido a diversas iglesias del mundo.

Estos tres hierros que vemos en Orihuela nos recuerdan el pasaje del evangelio cuando nos dice que Cristo tenía la señal de los clavos en sus manos (Jn: 20.25).

También podemos contemplar, como no podía ser de otra manera, una reproducción del Santo Madero, (Lignum Crucis). Porta sobre la parte central del travesaño, (patíbulum), un cartel que Pilato mandó escribir en hebreo, latín y griego, rezando la siguiente frase: “Jesús el nazareno, el Rey de los judíos”.

Otra reproducción a admirar en la exposición oriolana es parte de la lanza de Longinos.

Complementa este minimuseo pasionario una pequeña piedra auténtica extraída del Gólgota o Monte Calvario. Lleva un lazo rojo con un sello lacrado por los religiosos encargados de los Santos Lugares que atestiguan su legitimidad.

Estas reliquias deben ser admiradas con los ojos del corazón, viendo en ellas, no su más o menos conseguida semejanza a las verdaderas, sino el martirio que Nuestro Señor Jesucristo padeció voluntariamente por toda la humanidad para la salvación de las almas.