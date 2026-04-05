El encanto de Carmen Maura

"Calle Málaga" ★★★ Directora: Maryam Touzani Intérpretes: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane

Calle Málaga es una comedia amable y buenista que se ve con agrado gracias a la inconmensurable labor de Carmen Maura, presente en todos los planos de la película. La presencia de la carismática actriz ayuda a que sigamos con una sonrisa de oreja a oreja el metraje de una película que está muy por debajo en prestaciones que la anterior de la directora marroquí, ese prodigio de sutileza que fue El caftán azul.

Aquí nos encontramos con María Ángeles (Carmen Maura), una señora de 79 años que vive plácidamente en Tánger, saboreando la belleza de los pequeños placeres de cada día, cuando llega su hija (Marta Etura) desde Madrid con la intención de vender el piso donde ha vivido desde siempre. La madre luchará con uñas y dientes para mantener su apartamento, y además de conseguirlo, experimentará un amor otoñal que la hará muy feliz.

No deja de ser curioso que la Carmen Maura real, con sus 80 años, se mantenga en mucho mejor forma que aquella que le toca interpretar, más envejecida. Tampoco que por su veteranía sepa emplear sus recursos de comedianta cuando la ocasión lo merece, como en la secuencia con Mª Alfonsa Rosso (aquí, una monja muda) en donde narra sus escarceos sexuales. Ese «hay cosas que no se puen contar» es puro Almodóvar en sus momentos más hilarantes. No pertenecen tanto a la directora marroquí cuanto a una Maura tan inspirada como en sus mejores momentos. Calle Málaga está realizada a su mayor gloria.