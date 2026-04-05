Opinión | Cine | Crítica
El encanto de Carmen Maura
"Calle Málaga"
★★★
Directora: Maryam Touzani
Intérpretes: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane
Calle Málaga es una comedia amable y buenista que se ve con agrado gracias a la inconmensurable labor de Carmen Maura, presente en todos los planos de la película. La presencia de la carismática actriz ayuda a que sigamos con una sonrisa de oreja a oreja el metraje de una película que está muy por debajo en prestaciones que la anterior de la directora marroquí, ese prodigio de sutileza que fue El caftán azul.
Aquí nos encontramos con María Ángeles (Carmen Maura), una señora de 79 años que vive plácidamente en Tánger, saboreando la belleza de los pequeños placeres de cada día, cuando llega su hija (Marta Etura) desde Madrid con la intención de vender el piso donde ha vivido desde siempre. La madre luchará con uñas y dientes para mantener su apartamento, y además de conseguirlo, experimentará un amor otoñal que la hará muy feliz.
No deja de ser curioso que la Carmen Maura real, con sus 80 años, se mantenga en mucho mejor forma que aquella que le toca interpretar, más envejecida. Tampoco que por su veteranía sepa emplear sus recursos de comedianta cuando la ocasión lo merece, como en la secuencia con Mª Alfonsa Rosso (aquí, una monja muda) en donde narra sus escarceos sexuales. Ese «hay cosas que no se puen contar» es puro Almodóvar en sus momentos más hilarantes. No pertenecen tanto a la directora marroquí cuanto a una Maura tan inspirada como en sus mejores momentos. Calle Málaga está realizada a su mayor gloria.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- Cae en Dolores un clan familiar que vendía cocaína tras dejar al nieto en el colegio
- Platón, filósofo de la Antigua Grecia: “La medida de un hombre es lo que hace con el poder”
- Una 'Trencà del Guió' atípica abre el debate en Elche sobre el fin del luto
- Seis meses de soledad obligada en Alicante: 'No tengo ilusión por nada
- Un cortejo fúnebre guiado por el Caballero Cubierto recorre Orihuela
- El restaurante de Alicante que ha sorprendido a Cocituber: “No he probado un arroz al horno tan rico”
- Empiezan a llegar a España miles de abejarucos, una de las aves más coloridas y sorprendentes