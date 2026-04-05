El novio y la novia

¿Existe un desencuentro entre el mejor cine español y el Festival de Málaga que lo debe aupar? Como viene ocurriendo en los últimos años la novia se acicaló para la ocasión, dando lo mejor de sí. Amplió las secciones del festival, las arropó de actividades paralelas, cuidó el atrezzo de las carpas que insuflan de vida la plaza de la Merced, implicando a las instituciones públicas y privadas en la consecución de un evento que ya es el más importante de Andalucía según los parámetros de los exigentes panelistas del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. El año que viene, con motivo de la trigésima edición, el panorama será mucho mejor, con la apertura de dos nuevas salas en la Cinemateca Municipal (¡Municipal!, qué falta nos haría en Alicante) de los Albéniz, que así sumarán seis pantallas donde exhibir simultáneamente las películas. Nada menos que 268 fueron exhibidas en esta edición, seleccionadas entre las más de dos mil, entre largos, cortos y documentales que se habían presentado.

Sin embargo, el novio, el cine español, no parece darse por aludido. Los mejores títulos, aquellos que tienen más pedigrí, los candidatos indiscutibles a convertirse en películas del año, se reservan para su puesta de largo en otras latitudes, léase San Sebastián. Sucedió el pasado año con Los domingos y Maspalomas entre otras muchas. Volverá a suceder este año con El niño de Mariano Barroso o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen o El fin de Fernando Franco.

Por no hablar de Torrente presidente y Amarga Navidad, dos de las películas fundamentales del año (Santiago Segura y Pedro Almodóvar) que se estrenaron justamente la semana de antes y la de después de celebrarse el festival malagueño. El novio sigue sin estar a la altura de la novia.