¿A quién escucha el Ayuntamiento de Alicante?

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido poner en marcha el segundo proceso participativo del Plan General Estructural de la ciudad a través de seis mesas temáticas. Seis. En un principio esta cifra podría hacernos pensar que la concejalía de Urbanismo tiene una clara e indudable vocación por ir de la mano de la ciudadanía hacia la Alicante del siglo XXI, pero no seria la primera vez que el equipo de gobierno de Alicante, concretamente del Partido Popular, nos deja plantadas en el diseño de nuestra ciudad.

Un Plan General no es, o no debería ser, un documento técnico más, sino una de las piezas centrales en el día a día de la corporación local: fija un modelo de ciudad y determina, entre muchos aspectos, cómo se gestiona un recurso tan limitado como el suelo. Es por ello, que la ciudadanía no puede estar ajena a su configuración. A fin de cuentas, hablamos de cuestiones bastante elementales: qué Alicante queremos, cómo llegamos a ella, quién la construye, bajo qué reglas…

En el último pleno municipal, PP y Vox pasaron el rodillo contra una iniciativa que pedía la activación de los mecanismos de participación municipales, como el Consejo Social de la Ciudad. Así que, atendiendo a nuestra historia urbanística, quizá no sea del todo inapropiado preguntarse si las seis mesas temáticas son parte de un verdadero proceso participativo o estamos ante una versión administrativamente correcta del mismo, más próxima al paripé que a un acto de democracia local.

Llevamos con el plan general urbano caducado desde 1987 y conviene hacer memoria. Con la llegada del PP al gobierno de la ciudad se buscó su modernización, se contrató un prestigioso estudio barcelonés para redefinirlo, pero acabó como el rosario de la aurora. El arquitecto se despidió de Alicante con una pregunta: ¿quién quiere a esta ciudad? La frase del señor Cantallops denunciaba veladamente la auténtica filosofía con la que el ayuntamiento ha moldeado la ciudad a golpe de proyectos oportunistas y de beneficio rápido. El colofón de esa época llegó con las escuchas policiales del Caso Brugal, en las que quedó claro que la filosofía del plan que ideaba el PP atendía a los intereses de unos pocos constructores más que al bien común.

Decir que se va a contar con la gente que habita una ciudad en el diseño de esta es algo novedoso en Alicante, si lo piensan. Pero mucho me temo que el procedimiento impulsado ahora por el Ayuntamiento vuelve a incurrir en una práctica ya conocida: la participación entendida como trámite. Unas cuantas mesas, en muchos casos de carácter más informativo que deliberativo, y asunto resuelto. Resulta llamativo, por no decir otra cosa, que la administración más cercana sea, a la vez, tan poco permeable cuando se trata de abrir espacios reales de decisión. Porque cuando la participación se reduce a un formalismo, lo que se resiente no es solo el proceso, sino la propia calidad democrática.

La preocupación es aún mayor cuando ya existen órganos diseñados precisamente para evitar estas situaciones, pero no se convocan, como el antes citado Consejo Social de la Ciudad, que debería ser un espacio estable de reflexión sobre el modelo urbano. Pero ni está ni se le espera en esta legislatura. Y lo mismo podría decirse de otros consejos sectoriales: mayores, sostenibilidad, diversidad funcional, igualdad, comercio o cultura. O bien no se han convocado, o solo se han convocado una vez, ignorado así el conocimiento acumulado, de diagnóstico y de propuestas que atesora el consistorio.

Prescindir de estos órganos no solo implica desaprovechar recursos ya existentes, sino también debilitar los propios mecanismos de participación institucional. Y, de paso, alejarse de esa gobernanza territorial que tanto se invoca y tan poco se practica: más abierta, más deliberativa y, sobre todo, más transparente. Estaremos vigilantes.