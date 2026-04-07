Ricardo Fernández Deu vuelve a TVE para intervenir como abogado en El juicio, desempeñando el mismo papel que ya ejerció entre 1989 y 1991 en el espacio Tribunal popular. Es una muy buena noticia que un profesional de su talla regrese a las pantallas.

Desde su ingreso en TVE el año 1969 fue una de las voces más reconocibles tanto en la televisión como en la radio públicas. Ejerció como primer presentador de un informativo en catalán, Miramar, y resucitó el mítico programa Esta es su vida, creado por Federico Gallo en 1962.

También intervino en política y en la Legislatura 1999-2003 fue elegido Diputado al Parlamento de Cataluña por las listas del Partido Popular. Pero fue un parlamentario ejemplar, moderado y con grandes dotes para la palabra.

Algo que pudimos comprobar los espectadores de todo el territorio nacional en los juicios dramatizados, herederos de la televisión americana, que se desarrollaron en un Centro Cultural de Terrassa durante tres años. Fernández Deu se enfrentaba cada semana al fiscal Javier Nart. Ambos exhibían una serie de argumentos para convencer al jurado en la que hacían gala de sus conocimientos tanto jurídicos como léxicos. En definitiva, que en cada una de las sesiones los espectadores aprendíamos tanto de legislación como de oratoria.

'El juicio', próximamente en TVE. / RTVE

Por eso es una alegría que 45 años después de aquella experiencia Ricardo Fernández Deu regrese a la misma TVE para presentar El juicio, esta vez presentado por José Luis Sastre. A tenor de las primeras imágenes que hemos podido ver de la grabación el programa promete. Es uno de esos formatos en donde se puede instruir deleitando. Sería una pena que la audiencia lo rechazara puesto que se ajusta como un guante a lo que entendemos como televisión de servicio público.