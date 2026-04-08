El caso Jeffrey Epstein

Uno de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso Epstein. / Carles Planas Bou

Confieso que soy más de dudas que de certezas, y si tengo una opinión bien formada sobre un tema, libre de fisuras, es porque previamente he ido venciendo una a una esas dudas. En el caso Jeffrey Epsteinno avanzo en ninguna dirección: cuanto más me documento y más dudas intento despejar, menos certezas encuentro.

Más allá de que la culpabilidad del magnate está fuera de duda -su trayectoria como pedófilo está documentada por la policía desde al menos 2005-, resulta incomprensible que en una red de abusos que según el Departamento de Justicia y el FBI afectó a más de mil mujeres y niñas, solo Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, haya acabado en prisión.

¿Cómo es posible que una investigación que abarca décadas, miles de víctimas y nombres bien conocidos de las élites globales -empresarios, políticos, abogados, artistas…- esté tan estancada? ¿Será porque la ingente documentación de los Archivos Epstein -varios millones de folios- es más un obstáculo que una ayuda? ¿Será porque Donald Trump está realmente implicado y usa su poder político como presidente de EE. UU. para frenar la investigación?

Es cierto que el hecho de que Epstein se suicidara -ejem…- en 2019, antes del juicio, no ayuda a esclarecer los hechos, pero si un asunto tan flagrante de acoso sexual como este no llega judicialmente a ninguna parte, tal como prevén algunos expertos, quizá haya que creer que cuando los malos son poderosos, la ley no tiene nada o casi nada que hacer.

Intuyo que este va a ser uno de esos episodios vergonzosos en los que sus responsables se van a ir de rositas, no porque se demuestre su inocencia, sino por las muchas trabas que impiden sacar a la luz su culpabilidad.

Bien mirado, la sensación de impunidad que sienten muchos poderosos proclives al mal está a veces más que justificada, por mucho que nos pese.