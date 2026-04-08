Fernando Aramburu, nacido en 1959, siempre aparentó más edad de la que tiene. Lo que posee una ventaja considerable. Desde que cumplió los 50 hasta que llegue a los 75 presenta prácticamente una la misma imagen. Regresó, como si no hubiese pasado el tiempo por él, a ‘Página 2’ para presentar ‘Maite’, otra novela ambientada en la Euskadi de los años noventa, en el contexto del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que sólo sirve como telón de fondo a la historia de los tres personajes femeninos que la protagonizan.

Durante su conversación con Óscar López volvió a comparecer el tema recurrente del paso del tiempo, la vejez y la aceptación. A ellos dedica un párrafo magnífico mediante una comparación inquietante. En el texto juega con la idea de una amplia bañera llena de agua hasta el borde. En cuanto nacemos quitamos el tapón, de manera que el agua comienza a deslizarse por las tuberías, pero como hay tantos litros acumulados nada hace sospechar que se vaya a vaciar pronto. Hasta que de repente se forma el maldito remolino, y entonces sí, es en ese momento cuando percibimos que nos enfrentamos al final. Ahí ya no hay nada que hacer. El remolino se traga nuestro tiempo y acaba con nuestra existencia.

Netflix ha producido la adaptación de su novela anterior, ‘El hijo’, cuya trama narra el impacto de la explosión de gas en un colegio de Ortuella en 1980, centrándose en el duelo y la reconstrucción familiar de Nicasio, el abuelo de una de las víctimas. Dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Karra Elejalde y Belén Cuesta. Recuerden que veremos en el próximo Festival de San Sebastián a Aramburu presentándola junto al equipo. Como se ha demostrado, en ocasiones las plataformas producen el mejor cine del año (véase ‘Los domingos’).