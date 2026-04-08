Utilizar el pleno para que Elx vaya hacia atrás

El Pleno ordinario de marzo, celebrado el pasado día 30, aprobó, con los votos de PP y Vox y en contra de PSOE y Compromís, una moción «in voce» presentada por la portavoz de extrema derecha, Sra. Rodil, en la que solicitaba, y además con carácter de urgencia, que el Ayuntamiento instara al Gobierno Central a que «derogara cualquier ley que facilite la muerte de inocentes por vía del aborto», así como a que se desista de blindar dicho derecho en el texto constitucional.

Los argumentos con los que se defendió dicha propuesta responden más a planteamientos preconstitucionales, y a una visión integrista de la sociedad, en la que un catolicismo preconciliar dominaba de forma excluyente cualquier otro pensamiento distinto del que la dictadura franquista representaba.

A pesar de ello, la moción recibió el respaldo del grupo municipal del PP. Incluso el alcalde, Sr. Ruz, en su intervención para justificar su postura, coincidió en casi todos sus argumentos, como viene siendo bastante habitual, con los expresados por Vox llegando incluso, en algunos momentos, a dejarlos casi por moderados. Así, difícil papeleta tienen éstos para hacerse notar.

En 1985, hace 41 años, se aprobó la Ley del Aborto en España. Incluía tres supuestos para su aplicación. En 2010 se aprobó una nueva Ley de plazos para permitirlo en otros supuestos. España avanzaba, en derechos para las mujeres, y se ponía en vanguardia a nivel internacional en estos temas. Hoy, cada vez más, gran parte de países democráticos recogen, igualmente, este derecho. Aunque es cierto que, también, se asiste a una regresión, especialmente impulsada por gente como Donald Trump y otros reaccionarios similares, que pretenden quitar derechos a las mujeres. Que Vox intente imitar a Trump, en este tema y en casi todos, no es nada raro, pero que lo haga el PP de Elx tan descaradamente sí lo parece.

Recordemos que, ni siquiera con mayoría absoluta en su momento, el PP ha planteado la supresión del aborto. Es cierto que recurrió la ley al Constitucional y que dijo que lo dejaba a criterio de éste. Y el Constitucional aceptó la Ley del Aborto. Es, por tanto, una norma plenamente legal y justa, especialmente para el colectivo femenino que ha venido sufriendo, históricamente, su falta y arriesgando su vida ante su prohibición en España, aunque para casos que se lo pudieran permitir, siempre quedó Londres para que no se notara el problema en ejemplos que no debían serlo. Cosas injustas de la historia y no tan lejana.

Por ello, no ha sido extraño que, desde la dirección del PP estatal, su vicesecretario general, Jaime de los Santos, haya desautorizado públicamente a Pablo Ruz, al declarar que Alberto Núñez Feijoo mantiene que a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo le será negada la aplicación de la Ley del Aborto, máxime después de su aprobación por el Tribunal Constitucional. Con ello parece evidente que, en este tema, y puede que no sea el único, Ruz está más cercano a Vox de lo que parece.

En todo caso, que Ruz y el PP hayan permitido que una moción así se aprobase, ha ocasionado mucho daño a una ciudad como Elx que, de siempre, había tenido una imagen de ciudad abierta, acogedora y avanzada. Nos ha hecho ser noticia nacional otra vez (ya lo fuimos por sus mensajes xenófobos y racistas hace unos meses) y, ahora, por defender retrocesos en políticas modernas y de respeto a la mujer. Prefiere modelos de otras épocas que el tiempo está dejando atrás. A pesar de la imagen que transmite, sus votos le delatan. Por sus hechos le conoceréis, siempre se ha dicho.

Se posiciona en el sector más retrógrado de la derecha nacional. No sería extraño que, cualquier día de estos, también apoye derogar la Ley de Eutanasia si Vox lo propone. La de Divorcio y el matrimonio homosexual probablemente no, ya que el trauma que causaría en el PP y Vox a todos los niveles sería descomunal. Aunque hay que recordar que también se opusieron a ambas leyes en su momento, alegando que aquello destruiría la familia tradicional. ¿Lo recuerda alguien? Y es que la derecha siempre se ha opuesto a cualquier modernización y mejora en la legislación que favorezca la igualdad, la no discriminación, etc. Y, si ganan las próximas elecciones, se verán retrocesos increíbles en muchos temas.

Y es curioso que se les llene la boca de la palabra libertad, y de que no quieren adoctrinar y, sus hechos, demuestren lo contrario. Lógicamente, a nadie se obliga a abortar, es un derecho que, si se cumple con la Ley, toda mujer tiene la posibilidad de acogerse a él. Es su libre elección tras los trámites legales. Con la propuesta de PP y Vox se quiere prohibir ese ejercicio de libertad y, ahí sí, se obliga a todas las mujeres a que no puedan acogerse a un supuesto que hoy es legal. ¿Esto es libertad o imposición de criterios ideológicos? Y tener que oír que se hace para defender la vida, del no nacido, cuando se niegan a criticar genocidios como el de Gaza a miles de personas ya crecidas, suena bastante a pura hipocresía.

El cristianismo no es sólo llenar Elx de imágenes de la Virgen, o procurar presidir todas las procesiones y salir en todas las fotos. También aquí se ha evolucionado mucho. Hasta el Papa, que ya es decir, parece en muchas cuestiones, más avanzado que algunos de nuestros autoproclamados defensores locales de la fe.

Avancemos y no retrocedamos, para que la sociedad sea mejor y más justa.