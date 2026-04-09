Cintora seduce

Cada tarde ocurre lo mismo. ‘Malas lenguas’ arrasa con sus polémicas, sus rifirrafes y sus verificaciones sobre noticias presuntamente falsas. El programa, que ha generado ruidosas protestas por parte del espectro político de la derecha y la ultraderecha de este país, que anuncia suprimirlo radicalmente caso de llegar al poder, ha subido la audiencia de tarde La 2 de forma exponencial, multiplicándola por cuatro. De la horquilla del 2% que suelen cosechar esos documentales que tan buena fama tienen, se pasa con facilidad al 8% en cuanto arranca el formato de Jesús Cintora. A punto de acabar, el presentador insiste a los espectadores en que se pasen a La 1, donde les esperan los contenidos más potentes del sumario. A la vista de los datos, parece que la mayoría de ellos le hacen caso.

Da pena comprobar día tras día cómo ‘Sukha’, el programa al que da el relevo en La 2, baja abruptamente al 2%. Lo que resulta, además de injusto, muy cruel. Porque ‘Sukha’ (recordemos que significa ‘felicidad’ o ‘bienestar’ en sánscrito) es un oasis de buen gusto, de esos que la cadena pública necesitaba desde hace mucho tiempo. Un lugar tranquilo donde se pueden desarrollar tertulias y entrevistas que echábamos de menos en la supuesta cadena cultural de la casa.

Estamos de acuerdo en que ‘Malas lenguas’ es entretenido, provocador y muy capaz de captar la atención del respetable (el formato es similar a ‘Todo es mentira’). Pero no lo es menos que un programa como ‘Sukha’ debiera ser acogido por la audiencia como un maná al que sólo tienen acceso los paladares exquisitos. Por eso nos da tanta rabia que cada tarde Jesús Cintora se lleve en masa a su negociado a la mayor parte de los espectadores que sintonizan La 2.