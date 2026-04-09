La Senda de Miguel Hernández, en 2026, pretende superar el listón de participantes del 2010

Arranque de la Senda del Poeta desde el Rincón Hernandiano y el Colegio Santo Domingo de Orihuela en la edición de 2025 con el alcalde Pepe Vegara y el concejal de Vox, Manuel Mestre. / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

El Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) ha querido que no se realizara este año la Senda del Poeta, una actividad emblemática iniciada en 1998 en torno a la figura de Miguel Hernández, que dicho organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, organizaba y apoyaba con su financiación.

La Senda fue creada, en 1998, por la Fundación Miguel Hernández y la Asociación de Amigos de Miguel Hernández. Se aprobó este evento anual por la comisión ejecutiva de la Fundación Miguel Hernández el 18 de febrero de 1998 y ese día, como Director de la Fundación, en la Diputación de Alacant, acompañado de Lucía Izquierdo y Miguel Valor, informé a los medios de comunicación y posteriormente se hizo lo mismo, acompañado de Ximo Lanuza, Director General del IVAJ, en los Ayuntamientos de Elx con la concejala Encarna Marcos, y en Orihuela, con el alcalde José Manuel Medina. Para la Senda de 2026, el Ministerio de Cultura se puso en contacto con la Asociación «Tu pueblo y el mío» (entidad que organizó El Premio «Para la Libertad»), ofreciéndole ayuda financiera para realizar la senda y el presidente de esta entidad, Lucas López Moreno, le puso en contacto con la Fundación Miguel Hernández. La financiación de este Ministerio ha permitido la realización de La Senda del 2026 durante tres días, tal como exigían y solicitaban la citada Asociación Tu pueblo y el mío, los hernandianos y otros colectivos oriolanos.

Este 2026, la Senda tiene que conseguir llegar a los cuatro mil senderistas, como en el 2010. Es un camino que no tiene ningún límite de asistentes. Llamamos al profesorado y al alumnado para que participen masivamente defendiendo y recordando a nuestro poeta universal, el 24 de abril, frente a las excusas incorrectas del Director del IVAJ, Vicent Fenoll, que dice que no lo financia porque las últimas ediciones han estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud.

Cuando creamos La Senda del poeta, sin tope en el número de caminantes, nos marcamos, entre otros, tres objetivos: educar en el aula; divulgar la vida y obra de Miguel Hernández; y crear un sendero de ocio.

Es decir, trabajando en el aula los valores hernandianos, recordando la vida y obra de Miguel Hernández en centros educativos, sociales, culturales y en la vida cotidiana y trazando un camino que atravesara las huertas y campos de los pueblos relacionados con el poeta, viviendo su flora, sus olores, su colores, su orografía, su cultura, su fauna...haciéndolo en unos días cercanos al 28 de marzo, aniversario de su asesinato o en otros días del año; un GR (camino de gran recorrido), cercano a las vías del ferrocarril, facilitando agradablemente y sin barreras físicas ni arquitectónicas el recorrido de familias y grupos de amigos.

Este año podrían prepararse unas actividades para el alumnado y como ejemplo podrían ser:

Antes de la Senda, (el 23 de abril, Día de libro o cualquier otro día) en el aula: elaboración personal, en equipo y en el aula sobre la Vida y Obra de Miguel Hernández. Durante el recorrido de la Senda: observar y comentar la flora, los colores, los pueblos, las aves... que aparecen en los poemas. Recitar algunos de ellos. Después de recorrer la Senda (días después en el aula): redacción personal para debatir en el aula sobre las impresiones y lo aprendido durante esos días.

La Generalitat Valenciana en la práctica quiere silenciar al poeta, desea poner barreras de participación, evitar que el alumnado recuerde a su poeta en una manifestación masiva, enriquecedora, de convivencia de jóvenes de diferentes ciudades y edades.

Los que siempre hemos defendido la Senda tenemos que boicotear esos objetivos antihernandianos. Los valores humanos y éticos del poeta universal, su poesía, su teatro, su prosa, su vida, tenemos que recuperarlos en el aula, en los centros culturales, políticos, sindicales, deportivos y en nuestra vida cotidiana, en la calle.

La sombra, la luz, la defensa del amor, de la libertad y de la justicia de Miguel nunca serán vencidas y siempre, siempre, estarán con nosotros.